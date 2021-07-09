Минэк пересмотрел оценки экономического роста

Минэк пересмотрел оценки экономического ростаВедомство улучшило прогноз по ВВП, но ухудшило по инфляции
Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. В апреле министерство ожидало повышения реального ВВП на 2,9%, сейчас ведомство оценивает прирост показателя в 3,8% по итогам года. Такие данные приведены в письмах замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, адресованных руководителям российских регионов («Ведомости» ознакомились с документами). В них сообщается о корректировке оценок по основным макроэкономическим индикаторам на 2021 и 2022–2024 гг. В номинальном выражении оценки ВВП улучшились на 4 трлн до 123 трлн руб. Старые сценарные условия формировались в марте на основе данных за январь и февраль – сейчас очевидно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. «Мы ожидаем выхода на докризисный уровень уже в июле», – уточнил собеседник.
Кроме ВВП ведомство ощутимо скорректировало оценки по ряду других основных индикаторов. Значительно выросли ожидания по инфляции – в апреле Минэк прогнозировал рост цен в 2021 г. на 4,3%, сейчас в министерстве признали, что он составит не менее 5%. Оценки по стоимости нефти выросли с $60,3 до $65,9 за баррель Urals. В ведомстве ожидают и более крепкого рубля: прогноз улучшился с 73,3 до 72,8 руб./$. Ожидания по приросту инвестиций скорректировались с 3,3 до 4,5%.