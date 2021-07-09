Минэк пересмотрел оценки экономического роста

Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. В апреле министерство ожидало повышения реального ВВП на 2,9%, сейчас ведомство оценивает прирост показателя в 3,8% по итогам года. Такие данные приведены в письмах замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, адресованных руководителям российских регионов («Ведомости» ознакомились с документами). В них сообщается о корректировке оценок по основным макроэкономическим индикаторам на 2021 и 2022–2024 гг. В номинальном выражении оценки ВВП улучшились на 4 трлн до 123 трлн руб. Старые сценарные условия формировались в марте на основе данных за январь и февраль – сейчас очевидно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. «Мы ожидаем выхода на докризисный уровень уже в июле», – уточнил собеседник.