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Минэк пересмотрел оценки экономического роста

Ведомство улучшило прогноз по ВВП, но ухудшило по инфляции
Дмитрий Гринкевич Юлия Церех
Ведомство Максима Решетникова улучшило прогноз ВВП, цены нефти и курса рубля /Дмитрий Астахов / РИА Новости

Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по темпам экономического роста на 2021 г. В апреле министерство ожидало повышения реального ВВП на 2,9%, сейчас ведомство оценивает прирост показателя в 3,8% по итогам года. Такие данные приведены в письмах замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, адресованных руководителям российских регионов («Ведомости» ознакомились с документами). В них сообщается о корректировке оценок по основным макроэкономическим индикаторам на 2021 и 2022–2024 гг. В номинальном выражении оценки ВВП улучшились на 4 трлн до 123 трлн руб. Старые сценарные условия формировались в марте на основе данных за январь и февраль – сейчас очевидно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. «Мы ожидаем выхода на докризисный уровень уже в июле», – уточнил собеседник.

Кроме ВВП ведомство ощутимо скорректировало оценки по ряду других основных индикаторов. Значительно выросли ожидания по инфляции – в апреле Минэк прогнозировал рост цен в 2021 г. на 4,3%, сейчас в министерстве признали, что он составит не менее 5%. Оценки по стоимости нефти выросли с $60,3 до $65,9 за баррель Urals. В ведомстве ожидают и более крепкого рубля: прогноз улучшился с 73,3 до 72,8 руб./$. Ожидания по приросту инвестиций скорректировались с 3,3 до 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных