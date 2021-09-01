Новак оценил риски повышения цен на бензин

В течение июля стоимость наиболее востребованных АИ-92 и АИ-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда заявил, что министерство обратилось в правительство с просьбой ускорить процесс введения временного эмбарго на экспорт бензина. По итогам совещания у Новака 9 августа правительство решило пока не вводить его.