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Новак оценил риски повышения цен на бензин

Ведомости

Рисков роста цен на бензин в России нет, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она (цена на бензин. – Прим. ред.) будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что экспорт бензина был сокращен «практически до нуля», хотя соответствующий запрет введен не был. Также основной экспортер – компания «Сургутнефтегаз» – начала поставлять весь объем бензина на внутренний рынок. «Эти дополнительные меры (помогли добиться. – Ред.), чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась», – объяснил вице-премьер.

В течение июля стоимость наиболее востребованных АИ-92 и АИ-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда заявил, что министерство обратилось в правительство с просьбой ускорить процесс введения временного эмбарго на экспорт бензина. По итогам совещания у Новака 9 августа правительство решило пока не вводить его.

В начале августа Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами для стабилизации ситуации на рынке топлива. Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен. 

Ранее по теме: Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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