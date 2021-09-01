Новак оценил риски повышения цен на бензин
Рисков роста цен на бензин в России нет, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она (цена на бензин. – Прим. ред.) будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что экспорт бензина был сокращен «практически до нуля», хотя соответствующий запрет введен не был. Также основной экспортер – компания «Сургутнефтегаз» – начала поставлять весь объем бензина на внутренний рынок. «Эти дополнительные меры (помогли добиться. – Ред.), чтобы на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась», – объяснил вице-премьер.
В течение июля стоимость наиболее востребованных АИ-92 и АИ-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда заявил, что министерство обратилось в правительство с просьбой ускорить процесс введения временного эмбарго на экспорт бензина. По итогам совещания у Новака 9 августа правительство решило пока не вводить его.
В начале августа Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами для стабилизации ситуации на рынке топлива. Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен.