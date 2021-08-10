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Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак предложил ввести временный запрет на продажу бензина трейдерами для стабилизации ситуации на рынке топлива, сообщила пресс-служба правительства.

«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», – сказал Новак на совещании о ситуации на рынке нефтепродуктов.

Вице-премьер отметил, что динамика розничных цен на нефтепродукты находится в пределах инфляции, наблюдается тренд на снижение биржевых цен. Он выразил надежду, что ситуация на рынке топлива нормализуется в ближайшее время. Вместе с тем оказать содействие в стабилизации оптового рынка могут и должны сами нефтяные компании, подчеркнул Новак. В первую очередь этому будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже.

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«Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности,  увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива», – объяснил он. Новак также поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. По словам Новака, более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть применены в любой момент в случае ухудшения ситуации.

В течение июля стоимость наиболее востребованных АИ-92 и АИ-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. 22 июля оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила отметку в 57 500 руб./т, АИ-95 – 60 000 руб./т, достигнув нового исторического максимума. В тот же день министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство уже обратилось в правительство с просьбой ускорить процесс введения временного эмбарго на экспорт бензина. 

По итогам совещания у Новака 9 августа правительство приняло решение пока не вводить запрет на экспорт бензина. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что одним из условий отказа от жестких регуляторных мер на рынке топлива, которые на совещании озвучил Новак, стало увеличение объемов торгов бензином на СПбМТСБ на 5000 т в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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