Новак предложил временно запретить продажу бензина трейдерами

«Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива», – объяснил он. Новак также поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. По словам Новака, более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть применены в любой момент в случае ухудшения ситуации.