Правительство решило пока не вводить ограничения на экспорт бензина

По данным Росстата за июль, по отношению к июню бензин в России подорожал в среднем на 0,7%. С начала 2021 г. стоимость топлива выросла на 5,17%, а в годовом выражении — на 5,84%. Ко 2 августа средняя цена бензина в стране составила 48,55 руб. за литр, дизеля — 50,35 руб. за литр.