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Правительство решило пока не вводить ограничения на экспорт бензина

Ведомости

Решение о запрете экспорта бензина из России не было принято на совещании представителей отрасли с вице-премьером Александром Новаком, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вместо этого власти рекомендовали промышленникам нарастить объем предложения топлива на бирже, в том числе за счет резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки. Предполагается, что это поможет снизить цены на бензин.

«Жестких решений принято не было. Звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности», — сказал собеседник агентства.

30 июля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Возможность реализации данной меры глава ведомства допустил после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Цена бензина марки АИ-92 4 августа достигла очередного рекорда и составила 57 947 руб. за тонну.

По данным Росстата за июль, по отношению к июню бензин в России подорожал в среднем на 0,7%. С начала 2021 г. стоимость топлива выросла на 5,17%, а в годовом выражении — на 5,84%. Ко 2 августа средняя цена бензина в стране составила 48,55 руб. за литр, дизеля — 50,35 руб. за литр.

Ранее по теме: Правительство России рассмотрит запрет на экспорт бензина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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