Правительство России рассмотрит запрет на экспорт бензина
Минэнерго предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова.
«Минэнерго России обратилось в правительство Российской Федерации с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», — заявил министр.
Ранее Шульгинов допустил возможность запрета экспорта бензина после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Цена бензина марки АИ-92 на петербургской бирже также 22 июля достигла очередного максимума и составила 57 597 руб. за тонну.
На данный момент биржевая средневзвешенная цена АИ-95, по данным на сайте биржи, составляет 58 659 руб., а АИ-92 – 57 349 руб. за тонну.