Правительство России рассмотрит запрет на экспорт бензина

Ранее Шульгинов допустил возможность запрета экспорта бензина после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Цена бензина марки АИ-92 на петербургской бирже также 22 июля достигла очередного максимума и составила 57 597 руб. за тонну.