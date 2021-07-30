Минэнерго внесет в правительство предложение о запрете экспорта бензина
Правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, Минэнерго должно внести соответствующее предложение в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
«Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», — сказал он журналистам.
Возможность запрета экспорта бензина допустил министр энергетики РФ Николай Шульгинов после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Цена бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже также 22 июля достигла очередного максимума и составила 57 597 руб. за тонну.
На данный момент биржевая средневзвешенная цена АИ-95, по данным на сайте биржи, составляет 58 659 руб., а АИ-92 – 57 349 руб. за тонну.