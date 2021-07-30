Минэнерго внесет в правительство предложение о запрете экспорта бензина

«Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», — сказал он журналистам.