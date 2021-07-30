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Минэнерго внесет в правительство предложение о запрете экспорта бензина

Ведомости

Правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, Минэнерго должно внести соответствующее предложение в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», — сказал он журналистам.

Возможность запрета экспорта бензина допустил министр энергетики РФ Николай Шульгинов после того, как 22 июля стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Цена бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже также 22 июля достигла очередного максимума и составила 57 597 руб. за тонну.

На данный момент биржевая средневзвешенная цена АИ-95, по данным на сайте биржи, составляет 58 659 руб., а АИ-92 – 57 349 руб. за тонну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных