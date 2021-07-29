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Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин

Ведомости

Средние потребительские цены на бензин за прошедшую неделю (19-25 июля) выросли на 13 коп. до 48,44 руб. за литр, свидетельствуют данные Росстата. 

Стоимость АИ-92 выросла за указанный период на 11 коп. до 45,63 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал за неделю на 12 коп. до 49,36 коп., АИ-98 подорожал на 21 коп. до 56,53 руб. за литр.  

Дизельное топливо подорожало на 10 коп. до 50,28 руб. за литр. Как пояснили в ведомстве, рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Самый большой рост цен отмечен во Владивостоке (+1,7%) и Кызыле (+1,3%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3 и 0,2% соответственно.

Ранее Росстат зафиксировал рост цен на бензин на 6,1% в июне в годовом выражении. В мае этот показатель составил 6,2%. 

Темпы роста цен на бензин стали превышать целевое значение инфляции в 4% в феврале этого года. Так, уже в марте показатель преодолел порог в 5% в годовом выражении, а в мае — в 6%. В целом с начала этого года стоимость топлива увеличилась на 4,4%.

Подобная динамика наблюдается на фоне рекордных цен на бензин на бирже. Так, 22 июля стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальных за всю историю 57 597 руб. за тонну. Цена марки АИ-95 впервые превысила 60 000 руб. Затем, 23 и 26 июля, показатели стали снижаться. Сегодня они составили 57 061 и 59 007 руб. за тонну соответственно.

21 июля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, отметил чиновник. В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что власти могут запретить экспорт бензина, если цены на него продолжат расти.

Ранее по теме: ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных