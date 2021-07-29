Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин

Темпы роста цен на бензин стали превышать целевое значение инфляции в 4% в феврале этого года. Так, уже в марте показатель преодолел порог в 5% в годовом выражении, а в мае — в 6%. В целом с начала этого года стоимость топлива увеличилась на 4,4%.