Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин
Средние потребительские цены на бензин за прошедшую неделю (19-25 июля) выросли на 13 коп. до 48,44 руб. за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Стоимость АИ-92 выросла за указанный период на 11 коп. до 45,63 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал за неделю на 12 коп. до 49,36 коп., АИ-98 подорожал на 21 коп. до 56,53 руб. за литр.
Дизельное топливо подорожало на 10 коп. до 50,28 руб. за литр. Как пояснили в ведомстве, рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Самый большой рост цен отмечен во Владивостоке (+1,7%) и Кызыле (+1,3%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3 и 0,2% соответственно.
Ранее Росстат зафиксировал рост цен на бензин на 6,1% в июне в годовом выражении. В мае этот показатель составил 6,2%.
Темпы роста цен на бензин стали превышать целевое значение инфляции в 4% в феврале этого года. Так, уже в марте показатель преодолел порог в 5% в годовом выражении, а в мае — в 6%. В целом с начала этого года стоимость топлива увеличилась на 4,4%.
Подобная динамика наблюдается на фоне рекордных цен на бензин на бирже. Так, 22 июля стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальных за всю историю 57 597 руб. за тонну. Цена марки АИ-95 впервые превысила 60 000 руб. Затем, 23 и 26 июля, показатели стали снижаться. Сегодня они составили 57 061 и 59 007 руб. за тонну соответственно.
21 июля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, отметил чиновник. В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что власти могут запретить экспорт бензина, если цены на него продолжат расти.