ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо
ФАС инициировала внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров из-за роста цен на нефтепродукты на бирже, говорится в сообщении ведомства.
«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров», — сообщили в ФАС, отметив, что основанием для проверок стали результаты мониторинга биржевых индикаторов цен на нефтепродукты. Указывается, что мероприятия стали продолжением работы ведомства по оценке факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.
Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала года, чтобы определить факторы, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. Запросы были направлены в «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Таиф-НК», «Газпром активы СПГ», «ННК», «Фортеинвест», «Сокар энергоресурс».
Цена бензина АИ-92 в ходе торгов 12 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордного в истории показателя в 55 745 руб. за тонну. Бензин марки АИ-95 достиг стоимости в 59 104 руб. за тонну, что тоже стало рекордным значением. С 23 июля стоимость бензина на бирже начала снижаться. 28 июля стоимость Аи-92 уменьшилась на 0,1% до 56 860 руб. за тонну, Аи-95 — на 0,3% до 58 610 руб. за тонну.