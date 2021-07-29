ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо

Цена бензина АИ-92 в ходе торгов 12 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордного в истории показателя в 55 745 руб. за тонну. Бензин марки АИ-95 достиг стоимости в 59 104 руб. за тонну, что тоже стало рекордным значением. С 23 июля стоимость бензина на бирже начала снижаться. 28 июля стоимость Аи-92 уменьшилась на 0,1% до 56 860 руб. за тонну, Аи-95 — на 0,3% до 58 610 руб. за тонну.