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Росстат зафиксировал повышенный рост цен на бензин в июне

Ведомости

Стоимость бензина в России в июне выросла на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 г., следует из доклада Росстата «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в июне 2021 г.».

В мае этот показатель составил 6,2%. Однако в ценовом выражении бензин подорожал до 48,06 руб. в среднем за литр после 47,78 руб. месяцем ранее. Так, топливо марки АИ-92 увеличилось в цене на 23 коп. до 45,34 руб., АИ-95 — на 29 коп. до 49 руб., АИ-95 — на 42 коп. до 55,74 руб. Дизель стоил 49,82 руб. за литр после 49,62 руб. в последний месяц весны.

Год назад средняя цена бензина в России составляла 45,19 руб. за литр. Марка АИ-92 стоила 42,75 руб., АИ-95 — 46,23 руб., АИ-98 — 52,23 руб., а дизельное топливо — 47,9 руб.

При этом в июне бензин вырос в цене на 0,6% по сравнению с маем, тогда как в мае по сравнению с апрелем — на 0,3%, а в апреле по сравнению с мартом — на 0,5%. Таким образом, темпы подорожания топлива вновь ускорились после замедления.

Темпы роста цен на бензин стали превышать целевое значение инфляции в 4% в феврале этого года. Так, уже в марте показатель преодолел порог в 5% в годовом выражении, а в мае — в 6%. В целом с начала этого года стоимость топлива увеличилась на 4,4%.

Подобная динамика наблюдается на фоне рекордных цен на бензин на бирже. Так, 22 июля стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальных за всю историю 57 597 руб. за тонну. Цена марки АИ-95 впервые превысила 60 000 руб. Затем, 23 и 26 июля, показатели стали снижаться. Сегодня они составили 57 061 и 59 007 руб. за тонну соответственно.

Накануне эксперты «РИА Рейтинга» сообщили, что Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне бензина АИ-95, а по его доступности заняла 16-е место из 32. Отмечалось, что на среднюю зарплату житель страны может купить примерно 1000 л данного вида топлива. Первое место в списке занял Люксембург, граждане которого имеют возможность приобрести 2600 л бензина.

21 июля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, отметил чиновник. В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что власти могут запретить экспорт бензина, если цены на него продолжат расти.

Ранее по теме: Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне бензина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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