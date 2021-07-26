Росстат зафиксировал повышенный рост цен на бензин в июне

В мае этот показатель составил 6,2%. Однако в ценовом выражении бензин подорожал до 48,06 руб. в среднем за литр после 47,78 руб. месяцем ранее. Так, топливо марки АИ-92 увеличилось в цене на 23 коп. до 45,34 руб., АИ-95 — на 29 коп. до 49 руб., АИ-95 — на 42 коп. до 55,74 руб. Дизель стоил 49,82 руб. за литр после 49,62 руб. в последний месяц весны.