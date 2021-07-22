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Биржевая цена бензина АИ-95 впервые превысила 60 000 рублей за тонну

Ведомости

Стоимость бензина АИ-95 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну, следует из данных площадки.

Так, на торгах 22 июля она составила 60 029 руб. за тонну. В целом за день показатель увеличился на 0,3%. Стоимость АИ-95 обновила рекорд третий день подряд.

Кроме того, цена марки АИ-92 на петербургской бирже так же, уже четвертый раз подряд, достигла очередного максимума. Сегодня сырье подорожало до 57 597 руб. за тонну. Этот бензин за день вырос в цене на 0,94%.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,62% до 51 249 руб./т. Это максимум с 8 июля текущего года. Максимальный показатель свыше 52 000 руб./т был зафиксирован в июне.

Вчера заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля, писал ТАСС. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее по теме: Биржевая цена бензина АИ-92 вновь обновила рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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