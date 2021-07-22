Биржевая цена бензина АИ-95 впервые превысила 60 000 рублей за тонну
Стоимость бензина АИ-95 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну, следует из данных площадки.
Так, на торгах 22 июля она составила 60 029 руб. за тонну. В целом за день показатель увеличился на 0,3%. Стоимость АИ-95 обновила рекорд третий день подряд.
Кроме того, цена марки АИ-92 на петербургской бирже так же, уже четвертый раз подряд, достигла очередного максимума. Сегодня сырье подорожало до 57 597 руб. за тонну. Этот бензин за день вырос в цене на 0,94%.
Летнее дизельное топливо подорожало на 0,62% до 51 249 руб./т. Это максимум с 8 июля текущего года. Максимальный показатель свыше 52 000 руб./т был зафиксирован в июне.
Вчера заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля, писал ТАСС. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах.