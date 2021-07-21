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Биржевая цена бензина АИ-92 вновь обновила рекорд

Ведомости

Цена бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум и достигла 57 061 руб. за тонну, следует из данных площадки.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 июля. Тогда стоимость сырья составила 56 107 руб. за тонну. На следующий день показатель снизился, а затем вновь стал расти. Рекорд он обновил три раза подряд.

Стоимость бензина АИ-95 достигла 59 849 руб. за тонну. Это также является максимальным значением на рынке.

Дизельное топливо при этом торгуется по 50 935 руб. за тонну. Максимальный показатель свыше 52 000 руб. за тонну был зафиксирован в июне.

11 июня вице-премьер Александр Новак поручил участникам российского топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Среди мер рассматривались запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее по теме: В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных