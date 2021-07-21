Биржевая цена бензина АИ-92 вновь обновила рекорд
Цена бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум и достигла 57 061 руб. за тонну, следует из данных площадки.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 июля. Тогда стоимость сырья составила 56 107 руб. за тонну. На следующий день показатель снизился, а затем вновь стал расти. Рекорд он обновил три раза подряд.
Стоимость бензина АИ-95 достигла 59 849 руб. за тонну. Это также является максимальным значением на рынке.
Дизельное топливо при этом торгуется по 50 935 руб. за тонну. Максимальный показатель свыше 52 000 руб. за тонну был зафиксирован в июне.
11 июня вице-премьер Александр Новак поручил участникам российского топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Среди мер рассматривались запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.