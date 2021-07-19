В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7%. За неделю с 5 по 11 июля средняя потребительская цена на бензин выросла на 6 коп. и составила 48,23 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве составляет от 44,50 до 46,08 руб., марки АИ-95 – от 48,69 до 53,39 руб., марки АИ-98 – от 49,99 до 58,79 руб. за литр.