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В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

Ведомости

Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, поэтому она может снизиться только при условии укрепления национальной валюты, заявил журналистам вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», – сказал Федун, отметив, что валютный курс в России «работает только в сторону повышения» (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7%. За неделю с 5 по 11 июля средняя потребительская цена на бензин выросла на 6 коп. и составила 48,23 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве составляет от 44,50 до 46,08 руб., марки АИ-95 – от 48,69 до 53,39 руб., марки АИ-98 – от 49,99 до 58,79 руб. за литр.

11 июня вице-премьер Александр Новак поручил участникам российского топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Среди мер рассматривались запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее по теме: Биржевая цена бензина АИ-92 достигла исторического максимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных