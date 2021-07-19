В «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин до 20 рублей за литр
Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, поэтому она может снизиться только при условии укрепления национальной валюты, заявил журналистам вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.
«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», – сказал Федун, отметив, что валютный курс в России «работает только в сторону повышения» (цитата по ТАСС).
По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7%. За неделю с 5 по 11 июля средняя потребительская цена на бензин выросла на 6 коп. и составила 48,23 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве составляет от 44,50 до 46,08 руб., марки АИ-95 – от 48,69 до 53,39 руб., марки АИ-98 – от 49,99 до 58,79 руб. за литр.
11 июня вице-премьер Александр Новак поручил участникам российского топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Среди мер рассматривались запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.