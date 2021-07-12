Биржевая цена бензина АИ-92 достигла исторического максимума
Цена бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордного в истории показателя в 55 745 руб. за тонну, следует из данных площадки.
Предыдущий максимум был зафиксирован 9 июля. Тогда стоимость топлива составила 55 576 руб. за тонну.
Бензин марки АИ-95 достиг стоимости в 59 104 руб. за тонну. Это также рекордный уровень, следует из данных СПбМТСБ.
Летнее дизельное топливо торгуется по 51 073 руб. за тонну. Максимальный показатель свыше 52 000 руб. за тонну был зафиксирован ранее, в июне.
11 июня вице-премьер Александр Новак поручил участникам российского топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Среди мер рассматривались запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.
Кроме того, кабмин поручил в III квартале этого года увеличить на 1% минимальный норматив автомобильных бензинов и дизельного топлива, поставляемых на биржу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет разработать инструмент по контролю за исполнением поручения со стороны участников топливного рынка. ФАС вместе с СПбМТСБ также должна будет подготовить предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже нефтепродуктов и самой покупкой.