Биржевая цена бензина АИ-92 достигла исторического максимума

Кроме того, кабмин поручил в III квартале этого года увеличить на 1% минимальный норматив автомобильных бензинов и дизельного топлива, поставляемых на биржу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет разработать инструмент по контролю за исполнением поручения со стороны участников топливного рынка. ФАС вместе с СПбМТСБ также должна будет подготовить предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже нефтепродуктов и самой покупкой.