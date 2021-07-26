Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне бензина
Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне бензина Аи-95, по его доступности – 16-е место из 32, говорится в исследовании экспертов «РИА Рейтинг».
«Россия заняла в рейтинге шестнадцатое место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина», — отметили аналитики.
В рейтинге стран по доступности бензина Россия опередила Казахстан, Украину, Белоруссию и многие другие страны Восточной Европы. Первое место занял Люксембург, жители которого могут купить на свою среднюю зарплату 2600 л бензина.
В рейтинге по стоимости бензина первое место занял Казахстан: там литр Аи-95 стоит 34,3 руб., в России – 49,1 руб. По стоимости дизеля Казахстан и Россия также занимают первое и второе места соответственно: 33,6 руб. за литр и 50 руб. за литр.
По данным Росстата, цена бензина Аи-95 выросла по сравнению с началом года на 4%, цена дизеля – на 2,4%. Рост цен на топливо ожидается на уровне инфляции, говорится в исследовании. «Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится», — заявили эксперты.
Стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 22 июля вновь обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Стоимость АИ-95 обновила рекорд третий день подряд. Кроме того, цена марки АИ-92 на петербургской бирже четвертый раз подряд достигла очередного максимума. Сырье подорожало до 57 597 руб. за тонну.
Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство может запретить экспорт бензина, если цены на него продолжат расти.