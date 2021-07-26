Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне бензина

По данным Росстата, цена бензина Аи-95 выросла по сравнению с началом года на 4%, цена дизеля – на 2,4%. Рост цен на топливо ожидается на уровне инфляции, говорится в исследовании. «Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится», — заявили эксперты.