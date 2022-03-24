«Лукойл» купил крупную столичную сеть независимых АЗС

В 2020 г. сделка по продаже «ЕКА» оценивалась в 4,5 млрд руб. Источники «Коммерсанта» тогда утверждали, что она проведена в интересах «Лукойла» через близкие к нему структуры. Источник «Ведомостей» в мелкооптовой топливной торговой компании подтверждает это. По его словам, цена сделки могла быть ниже рыночной, так как «найти покупателя на подобные активы сложно». При этом она не стала неожиданностью для рынка: сегодня в РФ лишь три крупных игрока, способных приобрести сразу такое количество АЗС – «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром нефть». При этом «Газпром нефть», по его словам, сейчас не заинтересована в расширении собственной сети АЗС. В «Роснефти» же еще в 2020 г. заявляли, что не имеют отношение к сделке с сетью «ЕКА».