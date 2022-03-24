«Лукойл» купил крупную столичную сеть независимых АЗС

«Лукойл» купил крупную столичную сеть независимых АЗССделка одобрена ФАС с предписаниями
«Лукойл» купил компанию «ЕКА», владеющую сетью АЗС и автомоек в Москве и Московской области, следует из данных «СПАРК–Интерфакса». Нефтяная компания стала собственником 100% «ТК ЕКА» и «ЕКА–процессинг» – ее структурного подразделения, осуществляющего эксплуатацию процессингового центра (обеспечивает безналичный расчет за топливо для юрлиц). Смена собственника «ЕКА» произошла 23 марта. В «Лукойле» не дали дополнительных пояснений «Ведомостям».
Предыдущим владельцем являлся закрытый ПИФ «Газпромбанк – Эридан», ставший собственником компании в декабре 2020 г. До этого владельцем заправок «ЕКА» был предприниматель Александр Пименов.
Компании принадлежит более 90 АЗС на территории Москвы и Подмосковья, это одна из крупнейших независимых (не принадлежащих нефтяным компаниям) розничных сетей в регионе. По итогам 2020 г. чистая прибыль «ЕКА» составила 156 млн руб., данных за 2021 г. нет. Сеть «Лукойла» до сделки насчитывала более 5000 АЗС, в том числе более 2600 в России.
Сделка прошла одобрение ФАС, но с рядом предписаний, сообщила пресс–служба ведомства 24 марта. «Лукойлу» запрещено необоснованно повышать стоимость нефтепродуктов на АЗС в Красногорске, где после совершения сделки компания займет более 50% рынка. Кроме того, компанию обязали продавать на АЗС не только премиальное топливо (с различными присадками, например АИ–95 ULTIMA), но и «базовое».
«Еще одним требованием предписания является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже. Также «Лукойл» не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на биржевых торгах у других нефтяных компаний или дочерних структур. Это позволит обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива», – сообщила ФАС. Если требования не будут выполняться, ведомство сможет через суд признать сделку по покупке «ЕКА» недействительной.
В 2020 г. сделка по продаже «ЕКА» оценивалась в 4,5 млрд руб. Источники «Коммерсанта» тогда утверждали, что она проведена в интересах «Лукойла» через близкие к нему структуры. Источник «Ведомостей» в мелкооптовой топливной торговой компании подтверждает это. По его словам, цена сделки могла быть ниже рыночной, так как «найти покупателя на подобные активы сложно». При этом она не стала неожиданностью для рынка: сегодня в РФ лишь три крупных игрока, способных приобрести сразу такое количество АЗС – «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром нефть». При этом «Газпром нефть», по его словам, сейчас не заинтересована в расширении собственной сети АЗС. В «Роснефти» же еще в 2020 г. заявляли, что не имеют отношение к сделке с сетью «ЕКА».
Вице–президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет малые независимые сети АЗС) Дмитрий Гусев отмечает, что наиболее ликвидный рынок АЗС в Москве и городах–миллионниках. АЗС, размещенные на региональных трассах, «зачастую убыточны». «В этом отношении покупка «Лукойлом» одной из крупнейших независимых сетей АЗС, осуществляющих деятельность в Москве и Подмосковье, кажется более чем оправданным шагом», – сказал он «Ведомостям».
Гусев добавил, что даже в крупных российских городах реализация бензина нередко может быть убыточной для владельца АЗС, основную прибыль генерируют продажи сопутствующих товаров, спрос на которые остается стабильным.
«Лукойл» традиционно ориентирован на иностранный рынок, но из–за обострения конфликта на Украине и введения санкций против РФ поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт затруднительны, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Покупка «ЕКА» связана с необходимостью расширять сбыт на внутреннем рынке, считает он.
По данным «Росстата», на 4 марта 2022 г. средние потребительские цены на бензин на АЗС в России составляли 50,9 руб. за 1 литр. При этом литр АИ–92 стоил 47,6 руб., АИ–95 – 51,6 руб.