«Лукойл» за $700 млн вошел в нефтяной проект в Мексике

«Лукойл» за $700 млн вошел в нефтяной проект в МексикеСделка закрыта на фоне усиления санкционного давления на Россию
«Лукойл» закрыл сделку по покупке 50% операторской доли участия в проекте «Блок–4» в Мексике, сообщила компания 25 февраля. Уточняется, что доля была приобретена «путем покупки холдинга, владеющего компанией–оператором». Ранее сообщалось, что она принадлежит Fieldwood Mexico B.V. Сумма сделки составила $685 млн, включая около $250 млн фактически понесенных затрат с 1 января 2021 г. (до официального закрытия сделки).
Стороны договорились о вхождении «Лукойла» в проект летом прошлого года («Ведомости» сообщали об этом 5 июля 2021 г). Партнером российского нефтедобытчика с паритетной долей участия является компания PetroBal, входящая в мексиканский конгломерат GrupoBAL.
Проект «Блок–4» включает два участка общей площадью 58 кв. км на мелководном шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения – Ichalkil и Pokoch, извлекаемые запасы которых оцениваются в 564 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.), из них более 80% – нефти. Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного в 2016 г. на 25 лет с возможностью продления.
Добыча в рамках реализации проекта началась в IV квартале 2021 г., достигнутый среднесуточный уровень добычи нефти превышает 25 000 барр., уточняется в сообщении «Лукойла». Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей в объеме более 115 000 барр. н. э.
Добыча по проекту начата в IV квартале 2021 г., достигнутый к настоящему моменту среднесуточный уровень производства нефти превышает 25 000 барр. Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей в объеме более 115 000 барр. н. э.
«Лукойл» присутствует в Мексике с 2014 г., когда было заключено соглашение о сотрудничестве с мексиканской Pemex. В июле 2015 г. российская компания (ее доля составляет 50%) вошла в проект по добыче углеводородов блока «Аматитлан» в штате Веракрус. Оператором проекта, реализуемого в рамках сервисного контракта, является Petrolera de Amatitlán SAPI de CV (PdA). Вся добываемая здесь нефть принадлежат Pemex, услуги оператора оказываются на основе возмещения затрат.
Позднее «Лукойл» выиграл еще несколько тендеров в Мексике и сегодня участвует также в проектах по разработке шельфовых блоков 10, 12 и 28 в этой стране. В частности, в 2017 г. он стал победителем лицензионного раунда по «Блоку–12», расположенному в южной части Мексиканского залива в 50 км от берега (г. Торно Ларго). А в 2018 г. вместе с итальянской Eni победил конкурентов в борьбе за контракт в отношении «Блока–28». В 2019 г. на «Блоке–10» было открыто нефтяное месторождение Saasken, а в ноябре 2021 г. – месторождение на структуре Yoti West на «Блоке–12».
Гендиректор консалтинговой компании Bright Денис Абакумов называет эту сделку «профильной» для «Лукойла», который уже давно расширяет свою ресурсную базу за счет проектов в разных странах (Египет, Норвегия, Румыния, Казахстан, Узбекистан и др). «Лукойл», в частности, активно осваивает шельф Каспия. На добычу нефти компанией в рамках зарубежных проектов по итогам 2020 г. пришлось около 8%, или 6,6 млн т, газа – 39,4% (11,4 млрд куб. м), сообщается на ее сайте.
Абакумов добавляет, что с точки зрения экономики для компании риски в данном случае минимальны, так как «Лукойл» в мексиканском проекте выступает в качестве полноценного участника. Но эскалация конфликта на Украине, по его мнению, может негативно отразиться в целом на ходе его реализации с участием российской компании. «Мексиканский залив – традиционная сфера интересов США, поэтому Вашингтон будет использовать любые рычаги для оказания давления на Россию», – предупреждает Абакумов.
Компания сегодня рискует не сильнее, чем весь российский нефтегазовый сектор в целом, возражает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Лукойл уже сталкивался с санкциями и ограничениями (компания попала в санкционный список США еще в 2014 г. – «Ведомости»), а прямого запрета на экспорт российских нефтепродуктов со стороны США или ЕС сейчас нет», – сказал он «Ведомостям».
Новый пакет санкций был принят США и ЕС 24–25 февраля после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции на Украине.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также считает, что минфин США не рискнет обременять компанию новыми санкционными ограничениями, поскольку у нее много американских инвесторов. «При этом доступ к мексиканской нефти у «Лукойла» есть давно и она отрабатывает уже 4 участка в Мексиканском заливе, что дает определенную синергию», – добавляет он.
Юшков также напомнил, что возможности «Лукойла» по наращиванию ресурсной базы в России ограничены, поскольку в стране фактически не осталось нераспределенных крупных месторождений.