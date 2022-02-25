«Лукойл» за $700 млн вошел в нефтяной проект в Мексике

Позднее «Лукойл» выиграл еще несколько тендеров в Мексике и сегодня участвует также в проектах по разработке шельфовых блоков 10, 12 и 28 в этой стране. В частности, в 2017 г. он стал победителем лицензионного раунда по «Блоку–12», расположенному в южной части Мексиканского залива в 50 км от берега (г. Торно Ларго). А в 2018 г. вместе с итальянской Eni победил конкурентов в борьбе за контракт в отношении «Блока–28». В 2019 г. на «Блоке–10» было открыто нефтяное месторождение Saasken, а в ноябре 2021 г. – месторождение на структуре Yoti West на «Блоке–12».