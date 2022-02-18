«Лукойл» закрыл сделку по покупке у Petronas доли в проекте Шах-Дениз

О намерении «Лукойла» выкупить у Petronas ее долю в проекте сообщалось в октябре 2021 г. Российская компания планировала собрать блокирующий пакет — 25,5% в проекте. Но 9 декабря BP воспользовалась своим преимущественным правом выкупа как оператор проекта и приобрела у малазийской компании 1,16%, увеличив свою долю до 29,99%. Позднее свое участие в проекте увеличила и SOCAR, которая также купила у Petronas еще 4,35% акций. Доля азербайджанской компании в результате сделки составила 14,35%.