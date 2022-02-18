«Лукойл» закрыл сделку по покупке у Petronas доли в проекте Шах-Дениз
«Лукойл» закрыл сделку по приобретению у малазийской компании Petronas доли в размере 9,99% в азербайджанском проекте Шах-Дениз, сообщает компания. Сумма сделки составила порядка $1,45 млрд.
«Лукойл» сообщает о закрытии сделки по покупке у компании Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте Шах-Дениз. Сумма сделки составила около 1,45 млрд долларов США. В результате сделки «Лукойл» увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%», — говорится в сообщении компании.
Оператором проекта является британская BP, владеющая 29,9%. Еще 19% у турецкой ТРАО, 14,35% принадлежит азербайджанской SOCAR, 10% — иранской NICO, еще 6,67% – азербайджанской SGC.
Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено на шельфе в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 70 км юго-восточнее Апшеронского полуострова. Его площадь составляет порядка 860 кв. км, запасы оцениваются в 1,2 трлн куб. м природного газа и 240 млн т газового конденсата. Промышленная добыча на месторождении ведется с 2006 г. В 2021 г. добыча по проекту составила 22,7 млрд куб. м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата.
О намерении «Лукойла» выкупить у Petronas ее долю в проекте сообщалось в октябре 2021 г. Российская компания планировала собрать блокирующий пакет — 25,5% в проекте. Но 9 декабря BP воспользовалась своим преимущественным правом выкупа как оператор проекта и приобрела у малазийской компании 1,16%, увеличив свою долю до 29,99%. Позднее свое участие в проекте увеличила и SOCAR, которая также купила у Petronas еще 4,35% акций. Доля азербайджанской компании в результате сделки составила 14,35%.