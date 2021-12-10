«Лукойл» не смог получить блокпакет в проекте Шах-Дениз

«Лукойл» не смог получить блокпакет в проекте Шах-ДенизВместо него свои доли увеличили BP и SOCAR
«Лукойл» сократит приобретаемую у малазийской компании Petronas долю в азербайджанском проекте Шах-Дениз, сообщила российская компания. Она снизится с ранее заявленной 15,5% до 9,99%, а сумма сделки с $2,25 млрд до $1,45 млрд соответственно. Ее закрытие ожидается в январе 2022 г. «Подписание данных изменений стало результатом переговоров с партнерами по проекту Шах-Дениз по вопросу реализации преимущественных прав», – говорится в релизе.
Сейчас «Лукойлу» принадлежит 10% в проекте по разработке шельфового газоконденсатного месторождения Шах-Дениз. Оператором проекта является британская BP, владеющая 28,8%. Еще 19% у турецкой ТРАО, у Petronas – 15,5%, по 10% принадлежит азербайджанской SOCAR и иранской NICO, еще 6,7% – азербайджанской SGC.
Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено на шельфе в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 70 км юго-восточнее Апшеронского полуострова. Его площадь – около 860 кв. км, запасы оцениваются в 1,2 трлн куб. м природного газа и 240 млн т газового конденсата. Месторождение было обнаружено в 1954 г., промышленная добыча ведется с 2006 г. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (подписано и ратифицировано в Баку в 1996 г.). По итогам прошлого года на Шах-Денизе было добыто 18,1 млрд куб. м газа и 3,6 млн т газового конденсата. С 2018 г. проект находится на второй стадии реализации (Шах-Дениз-2), в рамках которого добычу газа планируется увеличить до 26 млрд куб. м, а газового конденсата – до 5 млн т.
О намерении «Лукойла» выкупить у Petronas ее долю в проекте сообщалось в октябре 2021 г. Таким образом, российская компания планировала собрать 25,5% в проекте (блокирующий пакет). Но 9 декабря BP воспользовалась своим преимущественным правом выкупа как оператор проекта и приобрела у малазийской компании 1,16%, увеличив таким образом свою долю до 29,99%. Как сообщал «Интерфакс-Азербайджан», сумма сделки оценивается $168 млн, а ее оформление ожидается до конца января 2022 г.
После этого азербайджанская SOCAR также купила у Petronas еще 4,35% ее акций, увеличив тем самым свое участие в проекте до 14,35%.
В последнее время «Лукойл» увеличил свою активность на Каспии. В частности, в конце сентября компания сообщила, что примет участие в разработке шельфовых месторождений «Каламкас-море» и «Хазар» в казахстанском секторе. Тогда же она объявила о приобретении у BP 25% в геологоразведочном проекте SWAP (Shallow Water Absheron Peninsula) в азербайджанском секторе Каспия.
Каспийское море стало стратегически важным для «Лукойла», отметил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. Он согласен, что работа в Каспийском море имеет стратегическое значение для «Лукойла». В части Шах-Дениза именно действия BP, по мнению аналитика, помешали реализации планов «Лукойла».
Старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко добавляет, что у «Лукойла» уже есть опыт работы в российском сегменте Каспия, и с точки зрения геологии это знакомый для компании регион. Кроме того, для «Лукойла» проект особенно интересен с точки зрения принципов устойчивого развития (ESG), так как он является газовым, тогда как в России компания осуществляет преимущественно добычу нефти, добавляет Маринченко.
При этом, по словам эксперта, ключевые решения, связанные с дальнейшей судьбой Шах-Дениза, будет принимать именно BP как оператор проекта.
По мнению Маринченко, для «Лукойла» борьба за 25% в проекте еще не проиграна окончательно: компания может попытаться приобрести недостающие проценты у других участников. Эксперт также не исключил, что решение BP не позволить российской компании нарастить долю до блокпакета может быть связано с желанием самой BP позднее продать свою долю «Лукойлу», но по более высокой цене.
«Ведомости» направили запрос в «Лукойл».