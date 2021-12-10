«Лукойл» не смог получить блокпакет в проекте Шах-Дениз

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено на шельфе в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 70 км юго-восточнее Апшеронского полуострова. Его площадь – около 860 кв. км, запасы оцениваются в 1,2 трлн куб. м природного газа и 240 млн т газового конденсата. Месторождение было обнаружено в 1954 г., промышленная добыча ведется с 2006 г. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (подписано и ратифицировано в Баку в 1996 г.). По итогам прошлого года на Шах-Денизе было добыто 18,1 млрд куб. м газа и 3,6 млн т газового конденсата. С 2018 г. проект находится на второй стадии реализации (Шах-Дениз-2), в рамках которого добычу газа планируется увеличить до 26 млрд куб. м, а газового конденсата – до 5 млн т.