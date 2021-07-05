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«Лукойл» приобретает 50% в проекте на шельфе Мексики

Ведомости

«Лукойл» подписал соглашение о приобретении 50%-ной доли в проекте «Блок 4» в Мексике, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составляет более $435 млн. Партнером российской компании с паритетной долей участия выступит PetroBal, входящая в мексиканский конгломерат GrupoBAL.

Для закрытия сделки еще необходимо получить одобрение властей Мексики, уточняют в компании. «В настоящее время завершается обустройство месторождений, начало добычи запланировано на III квартал 2021 г. Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей более 115 000 баррелей нефтяного эквивалента (н.э)», — отмечается в сообщении.

Проект включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на мелководном шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch, извлекаемые запасы которых оцениваются в 564 млн баррелей н.э, из них более 80% — нефти. Он будет реализован на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 г. на 25 лет с возможностью продления.

Сегодня у «Лукойла» есть и другие проекты в Мексике. В частности, компания владеет 25%-ной долей в проекте по добыче углеводородов блока «Аматитлан» в штате Веракрус, он реализуется с 2015 г. Ранее компания также выиграла тендеры на разработку блока 12 на шельфе Мексиканского залива, а также блока 28 в консорциуме с итальянской Eni.

3 июля агентства Reuters, «РИА Новости», S&P Global Platts сообщали о том, что «Лукойл» намерен продать свою долю в проекте по разработке одного из крупнейших в мире месторождения углеводородов «Западная Курна – 2» в Ираке.

Ранее по теме: «Лукойл» хочет продать долю в «Западной Курне – 2» китайцам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных