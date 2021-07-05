«Лукойл» приобретает 50% в проекте на шельфе Мексики
«Лукойл» подписал соглашение о приобретении 50%-ной доли в проекте «Блок 4» в Мексике, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составляет более $435 млн. Партнером российской компании с паритетной долей участия выступит PetroBal, входящая в мексиканский конгломерат GrupoBAL.
Для закрытия сделки еще необходимо получить одобрение властей Мексики, уточняют в компании. «В настоящее время завершается обустройство месторождений, начало добычи запланировано на III квартал 2021 г. Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей более 115 000 баррелей нефтяного эквивалента (н.э)», — отмечается в сообщении.
Проект включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на мелководном шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch, извлекаемые запасы которых оцениваются в 564 млн баррелей н.э, из них более 80% — нефти. Он будет реализован на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 г. на 25 лет с возможностью продления.
Сегодня у «Лукойла» есть и другие проекты в Мексике. В частности, компания владеет 25%-ной долей в проекте по добыче углеводородов блока «Аматитлан» в штате Веракрус, он реализуется с 2015 г. Ранее компания также выиграла тендеры на разработку блока 12 на шельфе Мексиканского залива, а также блока 28 в консорциуме с итальянской Eni.
3 июля агентства Reuters, «РИА Новости», S&P Global Platts сообщали о том, что «Лукойл» намерен продать свою долю в проекте по разработке одного из крупнейших в мире месторождения углеводородов «Западная Курна – 2» в Ираке.