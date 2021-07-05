«Лукойл» приобретает 50% в проекте на шельфе Мексики

Проект включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на мелководном шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch, извлекаемые запасы которых оцениваются в 564 млн баррелей н.э, из них более 80% — нефти. Он будет реализован на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 г. на 25 лет с возможностью продления.