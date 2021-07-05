«Лукойл» хочет продать долю в «Западной Курне – 2» китайцам

«Лукойл» хочет продать долю в «Западной Курне – 2» китайцамЕе стоимость может составить не менее $1,5 млрд
«Лукойл» официально уведомил власти Ирака о намерении продать свою долю в проекте «Западная Курна – 2» неназванным китайским компаниям, передали 3 июля слова министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джаббара агентства Reuters, «РИА Новости», S&P Global Platts. Джаббар сделал заявление в ходе заседания парламента, видео выступления опубликовано на странице министерства в Facebook.
«Лукойлу» принадлежит 75% в проекте, государственной иракской North Oil Company – 25%. Кроме того, стороной договора о разработке месторождения является South Oil Company, которая также представляет сторону Республики Ирак и распределяет нефть проекта.
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