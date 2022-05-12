«Лукойл» купит российский бизнес Shell

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила о выходе из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из завода по производству СПГ «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», и прекратила участие в «Северном потоке – 2». 8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. 24 апреля стало известно, что Shell ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec по продаже доли в проекте «Сахалин-2». 5 мая Shell сообщила, что по итогам I квартала 2022 г. списала $3,894 млрд расходов из-за выхода из проектов в России. 6 мая генеральный директор «Шелл нефти» Сергей Стародубцев сообщил, что компания временно приостановит работу АЗС и завода для обеспечения продажи новому владельцу.