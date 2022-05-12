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«Лукойл» купит российский бизнес Shell

Ведомости

Компания «Лукойл» купит российскую «дочку» британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которая владеет в стране сетью заправок и заводом смазочных материалов, сообщили в компании.

В «Лукойле» отметили, что подписали соглашение с дочерними структурами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть», под контролем которой находятся 411 АЗС в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России и производство смазочных материалов в Тверской области. Сделка находится на согласовании Федеральной антимонопольной службы.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии «Лукойла» по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», – прокомментировал сделку вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ. Директор сегмента Даунстрим Shell Хайберт Вигевено уточнил, что более 350 сотрудников компании в рамках сделки сохранят рабочие места.

После начала спецоперации России на Украине Shell заявила о выходе из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из завода по производству СПГ «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи», и прекратила участие в «Северном потоке – 2». 8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. 24 апреля стало известно, что Shell ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec по продаже доли в проекте «Сахалин-2». 5 мая Shell сообщила, что по итогам I квартала 2022 г. списала $3,894 млрд расходов из-за выхода из проектов в России. 6 мая генеральный директор «Шелл нефти» Сергей Стародубцев сообщил, что компания временно приостановит работу АЗС и завода для обеспечения продажи новому владельцу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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