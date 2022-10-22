«Корпорация МСП» в 2022 году может выдать малому бизнесу 50 млрд рублей кредитов

Тогда же «Ведомости» сообщали, что ни в одном регионе России не зафиксировано снижения числа работников малого и среднего бизнеса за восемь месяцев 2022 г. Более того, по России их количество за этот период выросло на 2,5 млн человек. Всего же количество работающих в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, выросло до 28,05 млн человек. Аналитики отмечают, что это примерно 38,6% от всех занятых на российском рынке труда.