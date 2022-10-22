«Корпорация МСП» в 2022 году может выдать малому бизнесу 50 млрд рублей кредитов
«Корпорация МСП» может выдать субъектам малого и среднего предпринимательства льготные кредиты на организацию производства на общую сумму 50 млрд руб. – такой бюджет заложен в программе на текущий год, сообщил заместитель гендиректора корпорации Алексей Журавлев на форуме «Сделано в России». Об этом пишет «Интерфакс».
Программа предусматривает ставку 2% по кредитам для средних предприятий и 4% – для малых и микропредприятий, срок займа составляет 10 лет, а процентная ставка остается фиксированной на протяжении пяти лет, уточнил Журавлев. Партнерами корпорации в этой программе выступают 48 банков, но иногда бизнес сталкивается с трудностями при получении кредитов.
«Есть случаи, когда банки не сразу реагируют, отказываются от наличия таких программ. Прошу в таких случаях обращаться в наш контакт-центр – по каждому из конкретных кейсов работают наши сотрудники, которые фактически за руку проводят МСП по всем тернистым путям, в том числе в общении с банками», – отметил заместитель гендиректора корпорации.
Также, по словам Журавлева, «Корпорация МСП» работает над механизмом сотрудничества с банками, который впоследствии будет передан региональным гарантийным организациям.
Еще одна программа льготного кредитования, запущенная корпорацией, разработана для проектов по организации в России высокотехнологичных производств – ставка по ней составляет 3% годовых. Всего экспертный совет «Корпорации МСП» одобрил по этой программе уже более 70 заявок на общую сумму 12 млрд руб.
Журавлев заявил, что с начала 2022 г. объем финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых с участием корпорации составил 470 млрд руб., что превышает аналогичный показатель 2021 г. в 1,4 раза.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова заявила, что предприниматели часто даже не пытаются воспользоваться мерами поддержки, поскольку не верят, что смогут их использовать. Также она отметила, что существует проблема информирования малого бизнеса о потребностях заказчиков. «Мы рассчитывали, что будет перечень отраслей, номенклатура восстребованной заказчиками продукции. Взаимодействовали по этому вопросу с Минпромторгом, который создал свою «Биржу импортозамещения». Но там востребованная продукция представлена по кодам ОКПД2, что фактически не дает представления о том, что все-таки требуется заказчикам», – сказала Дыбова.
10 октября Минэкономразвития России сообщило, что одобрило льготные инвесткредиты для 160 предприятий малого и среднего предпринимательства на 17 млрд руб. Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и «Корпорации МСП» по льготному инвестиционному кредитованию бизнеса под 2,5 и 4% была запущена правительством в конце августа.
Тогда же «Ведомости» сообщали, что ни в одном регионе России не зафиксировано снижения числа работников малого и среднего бизнеса за восемь месяцев 2022 г. Более того, по России их количество за этот период выросло на 2,5 млн человек. Всего же количество работающих в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, выросло до 28,05 млн человек. Аналитики отмечают, что это примерно 38,6% от всех занятых на российском рынке труда.