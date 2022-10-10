Минэкономразвития одобрило льготные инвесткредиты для МСП на 17 млрд рублей
Минэкономразвития России одобрило льготные инвесткредиты для предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) на 17 млрд руб., говорится в пресс-релизе ведомства.
Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации «МСП» по льготному инвестиционному кредитованию бизнеса под 2,5 и 4% была запущена правительством в конце августа. За первый месяц действия программы кредиты одобрены для более 160 компаний на 17 млрд руб. В том числе 85 компаний уже используют кредитные средства в объеме 9 млрд руб.
Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что чаще всего за инвесткредитами обращаются производители пищевой и промышленной продукции, а также компании из сферы логистики и хранения.
Согласно условиям программы, предприниматели могут получить на инвестиционные цели от 50 млн до 1 млрд руб. В течение льготного периода ставка по кредитам составит 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% для малых и микропредприятий.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что ни в одном регионе России не зафиксировано снижение числа работников малого и среднего бизнеса (МСП) за восемь месяцев 2022 г. Более того, по России их количество за этот период выросло на 2,5 млн человек. Всего же количество работающих в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, выросло до 28,05 млн человек. Аналитики отмечают, что это примерно 38,6% от всех занятых на российском рынке труда.