Эксперты выявили «взрывной рост» числа работников малого бизнеса

Из всех работающих в этом секторе, по данным аналитиков FinExpertiza, 5,6 млн человек являются самозанятыми: их численность с начала года увеличилась на 1,75 млн человек. Таким образом 70% всего прироста трудящихся в секторе малого и среднего бизнеса пришлось именно на самозанятых, авторы исследования характеризуют ситуацию как «бум самозанятости». Индивидуальными предпринимателями сейчас являются 3,7 млн человек, их число с января по конец августа 2022 г. выросло примерно на 144 000 человек.