Эксперты выявили «взрывной рост» числа работников малого бизнеса

Эксперты выявили «взрывной рост» числа работников малого бизнесаСейчас они занимают примерно 38,6% от всех занятых на российском рынке труда
Ни в одном регионе России не зафиксировано снижение числа работников малого и среднего бизнеса (МСП) за восемь месяцев 2022 г. Более того, по России их количество за этот период выросло на 2,5 млн человек, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Всего же количество работающих в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, выросло до 28,05 млн человек. Аналитики отмечают, что это примерно 38,6% от всех занятых на российском рынке труда. Рост происходит на фоне сокращения общего количества занятых в российской экономике, которое оценивается в 130 000 человек, отмечают авторы исследования. По их мнению, это означает, что «часть работников крупных предприятий перешла в сектор МСП».
Из всех работающих в этом секторе, по данным аналитиков FinExpertiza, 5,6 млн человек являются самозанятыми: их численность с начала года увеличилась на 1,75 млн человек. Таким образом 70% всего прироста трудящихся в секторе малого и среднего бизнеса пришлось именно на самозанятых, авторы исследования характеризуют ситуацию как «бум самозанятости». Индивидуальными предпринимателями сейчас являются 3,7 млн человек, их число с января по конец августа 2022 г. выросло примерно на 144 000 человек.
Представитель Минэкономразвития заявил «Ведомостям», что приросту самозанятых способствуют меры господдержки, предусмотренные для МСП: финансовые, имущественные, консультационные. «К примеру, самозанятые могут получать маркетинговые услуги по ведению аккаунтов в соцсетях, помощь в размещении на маркетплейсах, место для деятельности в коворкингах и бизнес-инкубаторах и другие меры поддержки», — отметил представитель министерства. «Ведомости» также направили запрос в ФНС. В июне 2022 г. служба отчитывалась, что число самозанятых достигло 5 млн человек, оценив ежедневный прирост в 8500 человек.
Координатор «Деловой России в ЦФО Дмитрий Аббакумов не связывает “взрывной” рост с практикой, когда предприниматели переводят подчиненных на режим самозанятости для повышения выгоды и снижения издержек. "Вероятно, такие случаи есть, – признает он. – Но они составляют, по нашим оценкам, не более 10% от общего количества самозанятых». Он называет самозанятость «удачным режимом, который позволил выйти из тени миллионам людей, которые все время чем-то занимались, но не были нигде устроены».
Согласно результатам исследования, наибольший рост численности занятых в МСП показали Чечня (на 91,1% до 113 700 человек) и Дагестан (на 88,5% до 245 800 человек). Впрочем, такую динамику авторы исследования объясняют «эффектом низкой базы» – крайне низкими стартовыми показателями. Сейчас доля МСП в республиках составляет только 19,5% и 19,1% соответственно от всех занятых, что «в два раза ниже среднероссийского показателя», отмечается в исследовании.
Также в числе быстрорастущих регионов по уровню занятости населения в секторе МСП Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия и Чукотка. Там рост составил от 15% до 55%. Но аналитики вновь уточняют, что там доля занятых в МСП изначально была крайне низкой. Самый низкий прирост работников в малом и среднем бизнесе за восемь месяцев 2022 года зафиксирован на Сахалине, в Коми, НАО, Чувашии, Якутии, а также Архангельской, Калужской, Рязанской, Владимирской и Смоленской областях. Там темп составил от 0,4% до 6,4%.
По мнению гендиректора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, тенденция роста числа малых и средних предпринимателей характерна для последних трех лет. По его словам, именно они (особенно сотрудники сфер общепита и услуг) «намного быстрее адаптируются и приспосабливаются ко всем изменениям». А рост числа самозанятых он также объясняет удобством режима. «И количество самозанятых, несмотря на сложную экономическую ситуацию, будет продолжать расти», – прогнозирует он, связывая это с изменениями структуры видов предпринимательской деятельности и «обелением» экономики.
В июне ФНС отчитывалась, что больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской областях и Башкирии.