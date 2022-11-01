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Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего имени у банка

Ведомости

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. Он подтвердил, что решил выйти из гражданства России.

«Мой вчерашний пост таинственно исчез. Должно быть кремлевские тролли», — прокомментировал Тиньков исчезновения своего поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) об отказе от российского гражданства. «Более того, я начинаю процесс отзыва своего бренда “Тинькофф” из банка», — сообщил он. Накануне, 31 октября, основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства из-за проведения спецоперации России на Украине. Однако на следующий день пост был удален. 

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке. В апреле в банке заявили, что до конца 2022 г. «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных