Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего имени у банка
Предприниматель Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. Он подтвердил, что решил выйти из гражданства России.
«Мой вчерашний пост таинственно исчез. Должно быть кремлевские тролли», — прокомментировал Тиньков исчезновения своего поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) об отказе от российского гражданства. «Более того, я начинаю процесс отзыва своего бренда “Тинькофф” из банка», — сообщил он. Накануне, 31 октября, основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства из-за проведения спецоперации России на Украине. Однако на следующий день пост был удален.
28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке. В апреле в банке заявили, что до конца 2022 г. «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса