Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего имени у банка

«Мой вчерашний пост таинственно исчез. Должно быть кремлевские тролли», — прокомментировал Тиньков исчезновения своего поста в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) об отказе от российского гражданства. «Более того, я начинаю процесс отзыва своего бренда “Тинькофф” из банка», — сообщил он. Накануне, 31 октября, основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства из-за проведения спецоперации России на Украине. Однако на следующий день пост был удален.