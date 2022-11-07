Украина национализирует «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич»
Власти Украины приняли решение национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским бизнесменам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич», передает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
«Стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства», — отмечает издание.
НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО « Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».
На прошлой неделе суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Авчаренко.
Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. украинские предприниматели Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили нефть в количестве более 800 000 т на общую сумму более $400 000 000, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины».
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