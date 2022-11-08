FT: число пользователей Twitter достигло рекорда после покупки Илоном Маском

Компании приостановили маркетинг из-за опасений, что Маск, который сам себя называет «абсолютистом свободы слова», ослабит модерацию контента и избавится от перманентных запретов за нарушения, пишет FT. Ранее владелец социальной сети заявил, что у Twitter сильно упали доходы из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось и компания сделала все возможное, чтобы успокоить активистов.