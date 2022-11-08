FT: число пользователей Twitter достигло рекорда после покупки Илоном Маском
Twitter заявил, что рост числа пользователей «ускоряется» и достиг «исторического максимума» в течение первой недели управления компанией Илоном Маском, сообщает FT.
В электронном письме, разосланном некоторым рекламодателям 7 ноября, Twitter сообщил, что рост числа монетизируемых активных ежедневных пользователей (mDAUs) — собственная метрика, подсчитывающая количество залогиненных пользователей, которым платформа показывает рекламу, — достиг «исторического максимума» на прошлой неделе, ускорившись с 15 до 20% во II квартале. Со II квартала, закончившегося 30 июня, компания добавила более 15 млн монетизируемых ежедневных активных пользователей, «преодолев отметку в четверть миллиарда», говорится в письме.
Маск в понедельник написал на платформе: «Использование Twitter достигло исторического максимума, лол. Я просто надеюсь, что серверы не расплавятся!»
Маску предстоит убедить крупные бренды, такие как General Motors, Mondelez, Carlsberg, United Airlines, Volkswagen и General Mills, возобновить размещение рекламы, поскольку большую часть доходов Twitter получает от рекламы.
Компании приостановили маркетинг из-за опасений, что Маск, который сам себя называет «абсолютистом свободы слова», ослабит модерацию контента и избавится от перманентных запретов за нарушения, пишет FT. Ранее владелец социальной сети заявил, что у Twitter сильно упали доходы из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось и компания сделала все возможное, чтобы успокоить активистов.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. После закрытия сделки в социальной сети произошел ряд изменений. Так, Twitter вернул аккаунт рэперу Канье Уэсту, который был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. Ранее стало известно, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter.
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