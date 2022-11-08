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Бизнес

FT: число пользователей Twitter достигло рекорда после покупки Илоном Маском

Ведомости

Twitter заявил, что рост числа пользователей «ускоряется» и достиг «исторического максимума» в течение первой недели управления компанией Илоном Маском, сообщает FT.

В электронном письме, разосланном некоторым рекламодателям 7 ноября, Twitter сообщил, что рост числа монетизируемых активных ежедневных пользователей (mDAUs) — собственная метрика, подсчитывающая количество залогиненных пользователей, которым платформа показывает рекламу, — достиг «исторического максимума» на прошлой неделе, ускорившись с 15 до 20% во II квартале. Со II квартала, закончившегося 30 июня, компания добавила более 15 млн монетизируемых ежедневных активных пользователей, «преодолев отметку в четверть миллиарда», говорится в письме.

Маск в понедельник написал на платформе: «Использование Twitter достигло исторического максимума, лол. Я просто надеюсь, что серверы не расплавятся!»

Ранее по теме: Илон Маск стал владельцем Twitter

Маску предстоит убедить крупные бренды, такие как General Motors, Mondelez, Carlsberg, United Airlines, Volkswagen и General Mills, возобновить размещение рекламы, поскольку большую часть доходов Twitter получает от рекламы.

Компании приостановили маркетинг из-за опасений, что Маск, который сам себя называет «абсолютистом свободы слова», ослабит модерацию контента и избавится от перманентных запретов за нарушения, пишет FT. Ранее владелец социальной сети заявил, что у Twitter сильно упали доходы из-за того, что активистские группы оказывают давление на рекламодателей, хотя в модерировании контента ничего не изменилось и компания сделала все возможное, чтобы успокоить активистов.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. После закрытия сделки в социальной сети произошел ряд изменений. Так, Twitter вернул аккаунт рэперу Канье Уэсту, который был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. Ранее стало известно, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных