«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении пошлин на импортную электронику

Топ-менеджер российского производителя электроники сообщил, что на совещании в середине октября обсуждалось не только повышение пошлин, но и запрет параллельного импорта для продукции, аналоги которой собираются в РФ. По его словам, Минцифры эта идея понравилась, а в Минэкономразвития к ней относились «скептически». Федеральный чиновник, который принимал участие во встрече, подтвердил возникшие разногласия. Инициативу с увеличением пошлин он назвал «неоптимальной мерой».