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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении пошлин на импортную электронику

Ведомости

Российские производители электроники обратились к правительству с просьбой повысить и ввести новые пошлины на импортную электронику. Инициатива уже обсуждалась с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономики от 6 октября.

По данным газеты, вопрос изменения таможенных пошлин рассматривается при участии ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ). Также к обсуждению подключена Федеральная таможенная служба (ФТС).

Источник издания отметил, что речь идет о «широкой номенклатуре электроники». Так, предлагается ввести пошлину 5% для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных. В настоящее время такая техника пошлиной не облагается.

Собеседник добавил, что с начала спецоперации на Украине в Минцифры неоднократно обсуждали увеличение пошлин на электронику, которую российские компании способны произвести или собрать самостоятельно.

Топ-менеджер российского производителя электроники сообщил, что на совещании в середине октября обсуждалось не только повышение пошлин, но и запрет параллельного импорта для продукции, аналоги которой собираются в РФ. По его словам, Минцифры эта идея понравилась, а в Минэкономразвития к ней относились «скептически». Федеральный чиновник, который принимал участие во встрече, подтвердил возникшие разногласия. Инициативу с увеличением пошлин он назвал «неоптимальной мерой».

В Минпромторге подтвердили, что предложение ГК «Аквариус» и КЭАЗ повысить ввозные пошлины находится на стадии обсуждения. В ведомстве указали на аналогичную практику в других отраслях.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители электроники приостановили свою деятельность в России. 2 марта американская компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.

В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных