«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении пошлин на импортную электронику
Российские производители электроники обратились к правительству с просьбой повысить и ввести новые пошлины на импортную электронику. Инициатива уже обсуждалась с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономики от 6 октября.
По данным газеты, вопрос изменения таможенных пошлин рассматривается при участии ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ). Также к обсуждению подключена Федеральная таможенная служба (ФТС).
Источник издания отметил, что речь идет о «широкой номенклатуре электроники». Так, предлагается ввести пошлину 5% для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных. В настоящее время такая техника пошлиной не облагается.
Собеседник добавил, что с начала спецоперации на Украине в Минцифры неоднократно обсуждали увеличение пошлин на электронику, которую российские компании способны произвести или собрать самостоятельно.
Топ-менеджер российского производителя электроники сообщил, что на совещании в середине октября обсуждалось не только повышение пошлин, но и запрет параллельного импорта для продукции, аналоги которой собираются в РФ. По его словам, Минцифры эта идея понравилась, а в Минэкономразвития к ней относились «скептически». Федеральный чиновник, который принимал участие во встрече, подтвердил возникшие разногласия. Инициативу с увеличением пошлин он назвал «неоптимальной мерой».
В Минпромторге подтвердили, что предложение ГК «Аквариус» и КЭАЗ повысить ввозные пошлины находится на стадии обсуждения. В ведомстве указали на аналогичную практику в других отраслях.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители электроники приостановили свою деятельность в России. 2 марта американская компания Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.
В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).
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