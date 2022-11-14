«Союзцемент» предупредил о рисках для российских заводов из-за дешевого импорта

За январь - октябрь 2022 г. в Россию было поставлено 1,27 млн т цемента из Белоруссии, при этом за весь прошлый год этот же показатель составил 1,3 млн т. Так, согласно данным СМПРО, за октябрь доля белорусского цемента в 20 региона России увеличилась почти в два раза — с 5,5 до 9,5%.