«Союзцемент» предупредил о рисках для российских заводов из-за дешевого импорта
По итогам сентября - октября 2022 г. импорт белорусского цемента на российский рынок вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 434 100 т, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании СМПРО. В «Союзцементе» предупредили о рисках для российских заводов на фоне роста поставок.
За январь - октябрь 2022 г. в Россию было поставлено 1,27 млн т цемента из Белоруссии, при этом за весь прошлый год этот же показатель составил 1,3 млн т. Так, согласно данным СМПРО, за октябрь доля белорусского цемента в 20 региона России увеличилась почти в два раза — с 5,5 до 9,5%.
Ленинградская область заняла первое место по наращиванию поставок белорусского цемента: в январе - октябре импорт вырос на 40% и составил 567 100 т. На втором месте оказался Московский регион: поставки цемента увеличились в 17 раз до 141 700 т. Но потребление цемента в обоих регионах в 2022 г. снизилось, следует из данных СМПРО.
В Минпромторге эти опасения не разделяют. Там сообщили, что участники рынки обращались в ведомство в связи с ростом импорта цемента из Белоруссии. Минпромторг опирается на данные Федеральной таможенной службы, согласно которым импорт вышеупомянутой продукции в январе - октябре снизился на 21%. Однако объемы поставок в тоннах не уточняют.
Председатель правления «Союзцемента» и гендиректор российского производителя цемента «Евроцемент» Вячеслав Шматов рассказал, что на некоторых цементных заводах в Центральном федеральном округе и на Северо-Западе происходит затаривание силосов, то есть бункеров для хранения сухого цемента. Он предупредил о возникновении риска внеплановой остановки цементных печей. Шматов предполагает, что в 2023 г. импорт цемента может превысить 5 млн т.
Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь считает, что увеличение поставок цемента до 5 млн т может привести к вытеснению с рынка, а также закрытию двух-трех российских цементных заводов. Согласно расчетам Гузя, рост импорта на 1 млн т означает закрытие одного цементного предприятия. Гузь связывает рост поставок с ограничениями продаж белорусского цемента в Европу и недостаточным уровнем спроса на внутреннем рынке.
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