«Газпром» разместил трехлетние облигации на 30 млрд рублей

В дату открытия книги 11 ноября ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3 – 9,4% годовых и после этого снижен 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 до 30 млрд руб. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов. Таким образом, достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.