Газета
Бизнес

«Газпром» разместил трехлетние облигации на 30 млрд рублей

Ведомости

«Газпром» разместил биржевые облигации объемом 30 млрд руб. на три года по ставке 9,15% годовых, сообщил «Ведомостям» представитель Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению выпуска. Эмитент – ООО «Газпром капитал».

Оценив позитивную реакцию рынка на итоги аукциона Минфина в среду, 9 ноября, «Газпром капитал» объявил о планируемом выпуске биржевых облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд руб. на срок три года с ориентиром по доходности не выше 100 базисных пунктов к бескупонной кривой ОФЗ, рассказал представитель банка.

В дату открытия книги 11 ноября ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3 – 9,4% годовых и после этого снижен 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 до 30 млрд руб. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов. Таким образом, достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.

«Газпром» выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону, отметил представитель Газпромбанка.

Всего, по его данным, в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов. В ходе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 млрд руб. Таким образом инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных