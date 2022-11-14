«Газпром» разместил трехлетние облигации на 30 млрд рублей
Оценив позитивную реакцию рынка на итоги аукциона Минфина в среду, 9 ноября, «Газпром капитал» объявил о планируемом выпуске биржевых облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд руб. на срок три года с ориентиром по доходности не выше 100 базисных пунктов к бескупонной кривой ОФЗ, рассказал представитель банка.
В дату открытия книги 11 ноября ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3 – 9,4% годовых и после этого снижен 3 раза до финального ориентира «не выше 9,15%», при этом объем выпуска был увеличен с 20 до 30 млрд руб. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов. Таким образом, достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.
«Газпром» выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону, отметил представитель Газпромбанка.
Всего, по его данным, в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов. В ходе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 млрд руб. Таким образом инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.