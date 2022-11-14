«Детский мир» выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании

После этого объявления за два торговых дня — 7 и 8 ноября — акции «Детского мира» растеряли почти 30% стоимости. Это в «Детском мире» объяснили тем, что из 60% торгуемых на Мосбирже акций компании значительную долю держат иностранные инвестфонды, в том числе из недружественных юрисдикций: они, в частности, не могут совершать сделки с бумагами.