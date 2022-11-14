«Детский мир» выкупит акции у несогласных с реорганизацией компании
«Детский мир» определил цену выкупа акций у несогласных с реорганизацией компании в размере 71,5 руб. за штуку, следует из сообщения пресс-службы ритейлера.
«Акционеры ПАО «Детский мир», которые не примут участия в голосовании по вопросу реорганизации или проголосуют «против», вправе требовать выкупа своих акций по цене 71,5 руб. за одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что совет директоров «Детского мира» планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Внеочередное общее собрание акционеров компании пройдет 29 декабря.
Процедура предполагает реорганизацию ПАО «Детский мир», частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.
После этого объявления за два торговых дня — 7 и 8 ноября — акции «Детского мира» растеряли почти 30% стоимости. Это в «Детском мире» объяснили тем, что из 60% торгуемых на Мосбирже акций компании значительную долю держат иностранные инвестфонды, в том числе из недружественных юрисдикций: они, в частности, не могут совершать сделки с бумагами.
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