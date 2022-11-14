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Google выплатит $400 млн из-за отслеживания геолокаций пользователей

Ведомости

Компания Google согласилась выплатить около $400 млн в связи с обвинениями в незаконном отслеживании местоположения пользователей, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных разновидностей персональных данных, которые собирает Google, и существует множество причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — заявил генпрокурор Коннектикута (США) Уильям Тонг.

Расследование, по словам официальных лиц, было начато после публикации статьи Associated Press в 2018 г. Тогда агентство сообщило, что многие сервисы Google на устройствах Android и iPhone хранят данные местоположения пользователей, даже если они используют настройки конфиденциальности, которые запрещают Google делать это.

Генеральная прокуратура штата заявила, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения по крайней мере с 2014 г., нарушая государственные законы о защите прав потребителей.

В рамках соглашения Google также согласилась сделать эти методы более прозрачными для пользователей, в том числе показывать им больше информации, когда они включают и выключают настройки учетной записи определения местоположения, и сохранять веб-страницу, которая предоставляет пользователям информацию о данных, собираемых Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных