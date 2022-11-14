Google выплатит $400 млн из-за отслеживания геолокаций пользователей
Компания Google согласилась выплатить около $400 млн в связи с обвинениями в незаконном отслеживании местоположения пользователей, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
«Данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных разновидностей персональных данных, которые собирает Google, и существует множество причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — заявил генпрокурор Коннектикута (США) Уильям Тонг.
Расследование, по словам официальных лиц, было начато после публикации статьи Associated Press в 2018 г. Тогда агентство сообщило, что многие сервисы Google на устройствах Android и iPhone хранят данные местоположения пользователей, даже если они используют настройки конфиденциальности, которые запрещают Google делать это.
Генеральная прокуратура штата заявила, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения по крайней мере с 2014 г., нарушая государственные законы о защите прав потребителей.
В рамках соглашения Google также согласилась сделать эти методы более прозрачными для пользователей, в том числе показывать им больше информации, когда они включают и выключают настройки учетной записи определения местоположения, и сохранять веб-страницу, которая предоставляет пользователям информацию о данных, собираемых Google.
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