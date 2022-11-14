Google выплатит $400 млн из-за отслеживания геолокаций пользователей

В рамках соглашения Google также согласилась сделать эти методы более прозрачными для пользователей, в том числе показывать им больше информации, когда они включают и выключают настройки учетной записи определения местоположения, и сохранять веб-страницу, которая предоставляет пользователям информацию о данных, собираемых Google.