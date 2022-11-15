Оборот Ozon за девять месяцев 2022 года вырос до 536,2 млрд рублей

За девять месяцев 2022 г. оборот компании Ozon прибавил 98% год к году и достиг 536,2 млрд руб., говорится в опубликованной во вторник отчетности компании. Согласно ее данным, в III кв. этот показатель составил 188,1 млрд руб.(+74% год к году), из которых 147,1 млрд руб. — оборот маркетплейса (+104%). Валовая прибыль за этот период выросла до 36,6 млрд руб., что в 2,4 больше, чем было в аналогичный период 2021 г.