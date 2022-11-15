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Оборот Ozon за девять месяцев 2022 года вырос до 536,2 млрд рублей

Ведомости

За девять месяцев 2022 г. оборот компании Ozon прибавил 98% год к году и достиг 536,2 млрд руб., говорится в опубликованной во вторник отчетности компании. Согласно ее данным, в III кв. этот показатель составил 188,1 млрд руб.(+74% год к году), из которых 147,1 млрд руб. — оборот маркетплейса (+104%). Валовая прибыль за этот период выросла до 36,6 млрд руб., что в 2,4 больше, чем было в аналогичный период 2021 г.

Показатель скорректированной EBITDA второй квартал подряд остается положительным — 1,6 млрд руб. против отрицательного показателя в 11,3 млрд руб. годом ранее. Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов объяснил это результатом усилий по повышению эффективности и развитием рекламной платформы.

При этом чистый убыток Ozon за III кв. составил 20,7 млрд руб., из которых 10,8 млрд – это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области. Без учета этого фактора чистый убыток снизился на 29% год к году и составил 9,9 млрд руб., отмечается в отчетности.

Пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области произошел 3 августа. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).

Также, согласно данным Ozon, денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты компании на 30 сентября 2022 г. остались на прежнем по сравнению с состоянием на 30 июня 2022 г. уровне в валютном эквиваленте — $1,1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных