Оборот Ozon за девять месяцев 2022 года вырос до 536,2 млрд рублей
За девять месяцев 2022 г. оборот компании Ozon прибавил 98% год к году и достиг 536,2 млрд руб., говорится в опубликованной во вторник отчетности компании. Согласно ее данным, в III кв. этот показатель составил 188,1 млрд руб.(+74% год к году), из которых 147,1 млрд руб. — оборот маркетплейса (+104%). Валовая прибыль за этот период выросла до 36,6 млрд руб., что в 2,4 больше, чем было в аналогичный период 2021 г.
Показатель скорректированной EBITDA второй квартал подряд остается положительным — 1,6 млрд руб. против отрицательного показателя в 11,3 млрд руб. годом ранее. Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов объяснил это результатом усилий по повышению эффективности и развитием рекламной платформы.
При этом чистый убыток Ozon за III кв. составил 20,7 млрд руб., из которых 10,8 млрд – это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области. Без учета этого фактора чистый убыток снизился на 29% год к году и составил 9,9 млрд руб., отмечается в отчетности.
Пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области произошел 3 августа. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).
Также, согласно данным Ozon, денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты компании на 30 сентября 2022 г. остались на прежнем по сравнению с состоянием на 30 июня 2022 г. уровне в валютном эквиваленте — $1,1 млрд.