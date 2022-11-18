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Новак сообщил о переходе РФ и КНР на оплату поставок энергоресурсов в нацвалютах

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Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример: поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях», – сказал он.

На оплату в нацвалютах переводят активно также поставки нефти и нефтепродуктов, добавил Новак.

Новак также рассказал о подписании «Газпромом» и китайской CNPC договора о поставках по дальневосточному маршруту еще 10 млрд куб. м газа.

«В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения, это тот проект, который будет в будущем», – сказал он.

Переговоры по реализации проекта поставок газа по «Силе Сибири — 2» продолжаются, добавил Новак.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. Глава государства отметил тогда, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару. 

6 сентября «Газпром» и CNPC подписали соглашение по переходу расчетов за поставки газа в Китай в рубли и юани. Глава «Газпрома» Алексей Миллер тогда заявил, что это упростит проведение расчетов и станет «отличным примером для других компаний».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных