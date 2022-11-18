Новак сообщил о переходе РФ и КНР на оплату поставок энергоресурсов в нацвалютах

«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример: поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях», – сказал он.