Новак сообщил о переходе РФ и КНР на оплату поставок энергоресурсов в нацвалютах
Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример: поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях», – сказал он.
На оплату в нацвалютах переводят активно также поставки нефти и нефтепродуктов, добавил Новак.
Новак также рассказал о подписании «Газпромом» и китайской CNPC договора о поставках по дальневосточному маршруту еще 10 млрд куб. м газа.
«В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения, это тот проект, который будет в будущем», – сказал он.
Переговоры по реализации проекта поставок газа по «Силе Сибири — 2» продолжаются, добавил Новак.
Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. Глава государства отметил тогда, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару.
6 сентября «Газпром» и CNPC подписали соглашение по переходу расчетов за поставки газа в Китай в рубли и юани. Глава «Газпрома» Алексей Миллер тогда заявил, что это упростит проведение расчетов и станет «отличным примером для других компаний».
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