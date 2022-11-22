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В НАМИ сменился гендиректор

Ведомости

Федор Назаров назначен на должность генерального директора подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», передает пресс-служба организации. Он сменил на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал в организации с 2014 г.

«Поздравляю Федора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП "НАМИ" и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома», – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На сайте организации отмечается, что Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 г. В 2011 г. присоединился к команде ПАО «КАМАЗ», где в 2017 г. занял должность главного технолога.

Гайсин возглавлял институт с 2016 г. При нем, в частности, был реализован проект «Единая модульная платформа», в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили под брендом Aurus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных