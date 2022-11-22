В НАМИ сменился гендиректор
Федор Назаров назначен на должность генерального директора подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», передает пресс-служба организации. Он сменил на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал в организации с 2014 г.
«Поздравляю Федора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП "НАМИ" и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома», – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.
На сайте организации отмечается, что Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 г. В 2011 г. присоединился к команде ПАО «КАМАЗ», где в 2017 г. занял должность главного технолога.
Гайсин возглавлял институт с 2016 г. При нем, в частности, был реализован проект «Единая модульная платформа», в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили под брендом Aurus.
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