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Суд отказал «Яндексу» в наложении ареста на счета и имущество A&DD Company

Ведомости

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения заявление «Яндекса» о принятии мер по обеспечению иска к дистрибутору цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company, следует из материалов суда.

«Яндекс» просил о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста в пределах 891,5 млн руб. на денежные средства юрлица дистрибутора ООО «Эй энд Ди Ди Компани», а также просил запретить управлению Росреестра по Москве совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества компании, управлению ГИБДД ГУ МВД России по Москве – совершать регистрационные действия в отношении транспорта.

Судья арбитражного суда Москвы Ирина Васильева отказала «Яндексу» в удовлетворении заявления, поскольку «заявитель не доказал обоснованность применения заявленных мер, не представил доказательства того, что непринятие испрашиваемых мер может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также возможности причинения значительного материального ущерба заявителю».

«Яндекс» обратился в арбитражный суд Москвы с иском A&DD Company 23 ноября. В материалах дела уточняется, что компания просит суд взыскать с дистрибутора долг в размере 761,6 млн руб. и неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства по договору поставки от 25 июля 2019 г.

Как сообщили в самом «Яндексе» в комментарии ТАСС, компания подала в суд из-за неисполнения A&DD Company своих обязательств по оплате задолженности по договору поставки умных устройств.

A&DD Company (Accessories & Digital Distribution Company) основана в 2008 г. и работает в области официальной дистрибуции аксессуаров и цифровых устройств на российском рынке. Компания сотрудничает с более чем 60 брендами, включая Toshiba, JBL, Energizer, Belkin, BIC и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных