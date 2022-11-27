Суд отказал «Яндексу» в наложении ареста на счета и имущество A&DD Company
Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения заявление «Яндекса» о принятии мер по обеспечению иска к дистрибутору цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company, следует из материалов суда.
«Яндекс» просил о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста в пределах 891,5 млн руб. на денежные средства юрлица дистрибутора ООО «Эй энд Ди Ди Компани», а также просил запретить управлению Росреестра по Москве совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества компании, управлению ГИБДД ГУ МВД России по Москве – совершать регистрационные действия в отношении транспорта.
Судья арбитражного суда Москвы Ирина Васильева отказала «Яндексу» в удовлетворении заявления, поскольку «заявитель не доказал обоснованность применения заявленных мер, не представил доказательства того, что непринятие испрашиваемых мер может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также возможности причинения значительного материального ущерба заявителю».
«Яндекс» обратился в арбитражный суд Москвы с иском A&DD Company 23 ноября. В материалах дела уточняется, что компания просит суд взыскать с дистрибутора долг в размере 761,6 млн руб. и неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства по договору поставки от 25 июля 2019 г.
Как сообщили в самом «Яндексе» в комментарии ТАСС, компания подала в суд из-за неисполнения A&DD Company своих обязательств по оплате задолженности по договору поставки умных устройств.
A&DD Company (Accessories & Digital Distribution Company) основана в 2008 г. и работает в области официальной дистрибуции аксессуаров и цифровых устройств на российском рынке. Компания сотрудничает с более чем 60 брендами, включая Toshiba, JBL, Energizer, Belkin, BIC и др.