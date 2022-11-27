Суд отказал «Яндексу» в наложении ареста на счета и имущество A&DD Company

«Яндекс» обратился в арбитражный суд Москвы с иском A&DD Company 23 ноября. В материалах дела уточняется, что компания просит суд взыскать с дистрибутора долг в размере 761,6 млн руб. и неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства по договору поставки от 25 июля 2019 г.