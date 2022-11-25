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«Яндекс» подал иск к A&DD Company почти на 900 млн рублей

Ведомости

«Яндекс» решил через суд взыскать с дистрибутора цифровых устройств и аксессуаров A&DD Company 891,5 млн руб., соответствующее исковое заявление от 23 ноября зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Как сообщили в самом «Яндексе» в комментарии ТАСС, компания подала в суд из-за неисполнения A&DD Company своих обязательств по оплате задолженности по договору поставки умных устройств. 

A&DD Company (Accessories & Digital Distribution Company) основана в 2008 г. и работает в области официальной дистрибуции аксессуаров и цифровых устройств на российском рынке. Компания сотрудничает с более чем 60 брендами, включая Toshiba, JBL, Energizer, Belkin, BIC и др.

Ранее в этом месяце на «Яндекс» подал в суд правообладатель бренда «В лавке» ООО «Источник». До этого «Яндекс» сам подавал иск в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru, которые принадлежат ООО «Магазин у дома», но в сентябре 2022 г. производство было урегулировано мировым соглашением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных