«Яндекс» подал иск к A&DD Company почти на 900 млн рублей
Как сообщили в самом «Яндексе» в комментарии ТАСС, компания подала в суд из-за неисполнения A&DD Company своих обязательств по оплате задолженности по договору поставки умных устройств.
A&DD Company (Accessories & Digital Distribution Company) основана в 2008 г. и работает в области официальной дистрибуции аксессуаров и цифровых устройств на российском рынке. Компания сотрудничает с более чем 60 брендами, включая Toshiba, JBL, Energizer, Belkin, BIC и др.
Ранее в этом месяце на «Яндекс» подал в суд правообладатель бренда «В лавке» ООО «Источник». До этого «Яндекс» сам подавал иск в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru, которые принадлежат ООО «Магазин у дома», но в сентябре 2022 г. производство было урегулировано мировым соглашением.
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