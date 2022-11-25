«Яндекс» подал иск к A&DD Company почти на 900 млн рублей

Ранее в этом месяце на «Яндекс» подал в суд правообладатель бренда «В лавке» ООО «Источник». До этого «Яндекс» сам подавал иск в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарных знаков Lavka и Lavka.ru, которые принадлежат ООО «Магазин у дома», но в сентябре 2022 г. производство было урегулировано мировым соглашением.