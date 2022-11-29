Российская структура Dell подала иск на 77 млн рублей к бывшей «дочке» Atos
Российское подразделение американской корпорации Dell подало в суд иск на 76,9 млн руб. к Atos IT Solutions and Services — бывшей «дочке» французской Atos, сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
Агентство отмечает, что иск был подан 28 ноября. Ни одна из компаний пока не предоставила информацию о подробностях данного дела.
Французская корпорация Atos специализируется на облачных вычислениях и системной интеграции, а ее бывшая российская дочерняя компания Atos IT Solutions and Services занимается проектированием компьютерных систем. О намерениях выйти из своих российских активов Atos сообщила в начале апреля. Центр оказания услуг, которые французская корпорация оказывала из России зарубежным клиентам, Atos перенесла в Индию и Турцию. По данным агентства, сейчас «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» принадлежит компании «Инвест холдинг 4».
В сентябре этого года стало известно о том, что топ-менеджмент выкупил локальный бизнес Atos в России и запустил ребрендинг, в результате которого «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» продолжит работу на российском рынке и в СНГ под брендом AUXO. Тогда в компании заявили, что российское юрлицо продолжит самостоятельную работу независимо от материнской Atos, сохраняя при этом партнерские отношения с ней.
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