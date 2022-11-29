Российская структура Dell подала иск на 77 млн рублей к бывшей «дочке» Atos

В сентябре этого года стало известно о том, что топ-менеджмент выкупил локальный бизнес Atos в России и запустил ребрендинг, в результате которого «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» продолжит работу на российском рынке и в СНГ под брендом AUXO. Тогда в компании заявили, что российское юрлицо продолжит самостоятельную работу независимо от материнской Atos, сохраняя при этом партнерские отношения с ней.