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Бизнес

Российская структура Dell подала иск на 77 млн рублей к бывшей «дочке» Atos

Ведомости

Российское подразделение американской корпорации Dell подало в суд иск на 76,9 млн руб. к Atos IT Solutions and Services — бывшей «дочке» французской Atos, сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Агентство отмечает, что иск был подан 28 ноября. Ни одна из компаний пока не предоставила информацию о подробностях данного дела.

Французская корпорация Atos специализируется на облачных вычислениях и системной интеграции, а ее бывшая российская дочерняя компания Atos IT Solutions and Services занимается проектированием компьютерных систем. О намерениях выйти из своих российских активов Atos сообщила в начале апреля. Центр оказания услуг, которые французская корпорация оказывала из России зарубежным клиентам, Atos перенесла в Индию и Турцию. По данным агентства, сейчас «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» принадлежит компании «Инвест холдинг 4». 

В сентябре этого года стало известно о том, что топ-менеджмент выкупил локальный бизнес Atos в России и запустил ребрендинг, в результате которого «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» продолжит работу на российском рынке и в СНГ под брендом AUXO. Тогда в компании заявили, что российское юрлицо продолжит самостоятельную работу независимо от материнской Atos, сохраняя при этом партнерские отношения с ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных