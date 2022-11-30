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Маск заявил, что Twitter вмешивался в выборы

Ведомости

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть известна своим вмешательством в ход выборов. Об этом он написал на своей странице в одноименной соцсети.

«Очевидная реальность, как знают давние пользователи, заключается в том, что Twitter уже очень давно не вызывает доверия и вмешивается в выборы. Twitter 2.0 будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным», — написал он.

Таким образом Маск ответил на комментарий бывшего главы отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота, который указал на то, что платформа не стала безопаснее под руководством бизнесмена. Рот также обвинил Маска в том, что он управляет компанией как диктатор.

Будучи главой отдела доверия и безопасности, Рот отвечал за ключевые решения по модерации контента, включая запрет на использование платформы бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных