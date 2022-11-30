Маск заявил, что Twitter вмешивался в выборы
Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть известна своим вмешательством в ход выборов. Об этом он написал на своей странице в одноименной соцсети.
«Очевидная реальность, как знают давние пользователи, заключается в том, что Twitter уже очень давно не вызывает доверия и вмешивается в выборы. Twitter 2.0 будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным», — написал он.
Таким образом Маск ответил на комментарий бывшего главы отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота, который указал на то, что платформа не стала безопаснее под руководством бизнесмена. Рот также обвинил Маска в том, что он управляет компанией как диктатор.
Будучи главой отдела доверия и безопасности, Рот отвечал за ключевые решения по модерации контента, включая запрет на использование платформы бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.
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