Арбитражный суд по иску Малофеева наложил арест на 3 млрд рублей средств Twitch и Amazon
Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования сына бизнесмена Константина Малофеева — Кирилла об обеспечительном аресте средств на счетах в кредитных организациях, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на сумму 3 млрд руб., говорится в определении суда.
В материалах иска указывается, что заявитель обосновал свое требование тем, что данная сумма эквивалентна менее чем 6 месяцам начисления судебной неустойки, требование о взыскании которой заявлено Кириллом Малофеевым.
В иске Малофеев-младший просит признать недействительным односторонний отказ Twitch Interactive Inc. от договора на открытие им аккаунта likkrit, заключенного путем присоединения к условиям использования Twitch, обязании Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. солидарно восстановить в пользу К.К. Малофеева функционал аккаунта likkrit. Кроме того, истец просит суд признать недействительным односторонний отказ Twitch Interactive Inc. от партнерского соглашения к аккаунту Малофеева likkrit, заключенного путем присоединения к соглашению о лицензии на контент, обязании Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. солидарно восстановить в его пользу функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте Малофеева — likkrit.
«В случае неисполнения решения суда заявитель просит взыскать солидарно с Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. в пользу К.К. Малофеева судебную неустойку в размере 100 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с третьего дня с даты принятия решения, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акт», — уточняется в материалах.
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