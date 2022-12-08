Газета
Бизнес

Арбитражный суд по иску Малофеева наложил арест на 3 млрд рублей средств Twitch и Amazon

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования сына бизнесмена Константина Малофеева — Кирилла об обеспечительном аресте средств на счетах в кредитных организациях, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на сумму 3 млрд руб., говорится в определении суда.

В материалах иска указывается, что заявитель обосновал свое требование тем, что данная сумма эквивалентна менее чем 6 месяцам начисления судебной неустойки, требование о взыскании которой заявлено Кириллом Малофеевым.

В иске Малофеев-младший просит признать недействительным односторонний отказ Twitch Interactive Inc. от договора на открытие им аккаунта likkrit, заключенного путем присоединения к условиям использования Twitch, обязании Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. солидарно восстановить в пользу К.К. Малофеева функционал аккаунта likkrit. Кроме того, истец просит суд признать недействительным односторонний отказ Twitch Interactive Inc. от партнерского соглашения к аккаунту Малофеева likkrit, заключенного путем присоединения к соглашению о лицензии на контент, обязании Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. солидарно восстановить в его пользу функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте Малофеева — likkrit.

Ранее по теме: Twitch грозит еще один штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

«В случае неисполнения решения суда заявитель просит взыскать солидарно с Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. в пользу К.К. Малофеева судебную неустойку в размере 100 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с третьего дня с даты принятия решения, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акт», — уточняется в материалах.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных