Арбитражный суд по иску Малофеева наложил арест на 3 млрд рублей средств Twitch и Amazon

В иске Малофеев-младший просит признать недействительным односторонний отказ Twitch Interactive Inc. от договора на открытие им аккаунта likkrit, заключенного путем присоединения к условиям использования Twitch, обязании Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. солидарно восстановить в пользу К.К. Малофеева функционал аккаунта likkrit. Кроме того, истец просит суд признать недействительным односторонний отказ Twitch Interactive Inc. от партнерского соглашения к аккаунту Малофеева likkrit, заключенного путем присоединения к соглашению о лицензии на контент, обязании Twitch Interactive Inc. и Amazon.com Inc. солидарно восстановить в его пользу функционал программного обеспечения, позволяющего монетизировать контент в аккаунте Малофеева — likkrit.