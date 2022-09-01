Twitch грозит еще один штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Мировой судебный участок Таганского района Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении американской компании Twitch Interactive за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Информация об этом содержится в картотеке суда. Максимальный размер штрафа может составить до 4 млн руб.
Ранее в августе сервис был признан виновным в неудалении ложной информации о специальной военной операции на Украине, в том числе интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, и оштрафован по двум протоколам в сумме на 5 млн руб.
Кроме того, Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.