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Twitch грозит еще один штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Ведомости

Мировой судебный участок Таганского района Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении американской компании Twitch Interactive за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Информация об этом содержится в картотеке суда. Максимальный размер штрафа может составить до 4 млн руб.

Ранее в августе сервис был признан виновным в неудалении ложной информации о специальной военной операции на Украине, в том числе интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, и оштрафован по двум протоколам в сумме на 5 млн руб.

Кроме того, Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Арестовичем

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных