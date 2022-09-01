Twitch грозит еще один штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Кроме того, Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.