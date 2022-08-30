Суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Арестовичем
Суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 3 млн руб. за отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Платформу Twitch признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.», — огласил решение судья.
Протокол был составлен за фейки о спецоперации России на Украине. Недостоверная информация содержалась в интервью с Арестовичем.
Как пишет «РИА Новости», в ходе заседания в суд поступил еще один протокол, составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.
Ранее Twitch уже получал штраф за неудаление фейков о спецоперации на Украине. 16 августа сервис обязали выплатить 2 млн руб. Кроме того, Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.
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