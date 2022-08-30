Суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Арестовичем

Ранее Twitch уже получал штраф за неудаление фейков о спецоперации на Украине. 16 августа сервис обязали выплатить 2 млн руб. Кроме того, Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.