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«Коммерсантъ» оценил парк способных летать за рубеж самолетов

Ведомости

Российские авиакомпании смогли вывести из реестра Бермудских островов и перерегистрировать в РФ 201 иностранный самолет, следует из списка оставшихся в реестре ВСАА самолетов, который проанализировал «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, более 150 самолетов, снятых с регистрации в Бермудском реестре, являются Boeing и Airbus. Еще несколько десятков из них — Embraer, Bombardier и Gulfstream. Уточняется, что для этих лайнеров решили проблему с двойной регистрацией, которая препятствовала полетам за рубеж.

Источник в Минтрансе рассказал, что в настоящее время из 1289 находящихся в России самолетов российский код регистрации (RA) имеют 1238. Гендиректор BCAA Томас Данстан сообщил, что по состоянию на 13 марта Бермудский реестр насчитывал 721 самолет российских авиаперевозчиков, к декабрю их число снизилось до 520.

По данным Росавиации, на 24 февраля в Бермудском реестре у российских авиакомпаний было зарегистрировано 745 лайнеров, еще 36 самолетов — в Ирландии. Их эксплуатировали АЛРОСА, iFly и «Россия». Источник «Коммерсанта» уточнил, что работы по их перерегистрации нет.

При этом, по данным Минтранса, около 80 самолетов, арестованных с начала весны или оставшихся на техобслуживании за границей, до сих пор не сняты с регистрации в Бермудском реестре. «Большинство из этих самолетов не были сняты с учета западными лизингодателями», — уточнил Данстан.

Согласно реестру ВСАА, 122 из 178 самолетов в парке «Аэрофлота» все еще остается в Бермудах. При этом собеседник газеты утверждает, что группа «Аэрофлот» вывела из реестра Бермуд 91 самолет.

Из анализа «Коммерсанта» следует, что Utair перерегистрировала 36 Boeing, в реестре Бермуд у нее остаются 10 Boeing и 15 ATR. Отмечается, что S7 смогла вывести из реестра 6 своих Boeing.

Согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции, воздушное судно может быть зарегистрировано только в одной стране, которая отвечает за поддержание летной годности и сертификацию изменений в конструкции судов. В то же время самолеты с двойной регистрацией не принимают почти все доступные российским авиакомпаниям иностранные аэропорты, кроме некоторых стран Средней Азии, уточнил источник в Минтрансе.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС. В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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