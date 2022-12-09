«Коммерсантъ» оценил парк способных летать за рубеж самолетов
Российские авиакомпании смогли вывести из реестра Бермудских островов и перерегистрировать в РФ 201 иностранный самолет, следует из списка оставшихся в реестре ВСАА самолетов, который проанализировал «Коммерсантъ».
Как отмечает газета, более 150 самолетов, снятых с регистрации в Бермудском реестре, являются Boeing и Airbus. Еще несколько десятков из них — Embraer, Bombardier и Gulfstream. Уточняется, что для этих лайнеров решили проблему с двойной регистрацией, которая препятствовала полетам за рубеж.
Источник в Минтрансе рассказал, что в настоящее время из 1289 находящихся в России самолетов российский код регистрации (RA) имеют 1238. Гендиректор BCAA Томас Данстан сообщил, что по состоянию на 13 марта Бермудский реестр насчитывал 721 самолет российских авиаперевозчиков, к декабрю их число снизилось до 520.
По данным Росавиации, на 24 февраля в Бермудском реестре у российских авиакомпаний было зарегистрировано 745 лайнеров, еще 36 самолетов — в Ирландии. Их эксплуатировали АЛРОСА, iFly и «Россия». Источник «Коммерсанта» уточнил, что работы по их перерегистрации нет.
При этом, по данным Минтранса, около 80 самолетов, арестованных с начала весны или оставшихся на техобслуживании за границей, до сих пор не сняты с регистрации в Бермудском реестре. «Большинство из этих самолетов не были сняты с учета западными лизингодателями», — уточнил Данстан.
Согласно реестру ВСАА, 122 из 178 самолетов в парке «Аэрофлота» все еще остается в Бермудах. При этом собеседник газеты утверждает, что группа «Аэрофлот» вывела из реестра Бермуд 91 самолет.
Из анализа «Коммерсанта» следует, что Utair перерегистрировала 36 Boeing, в реестре Бермуд у нее остаются 10 Boeing и 15 ATR. Отмечается, что S7 смогла вывести из реестра 6 своих Boeing.
Согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции, воздушное судно может быть зарегистрировано только в одной стране, которая отвечает за поддержание летной годности и сертификацию изменений в конструкции судов. В то же время самолеты с двойной регистрацией не принимают почти все доступные российским авиакомпаниям иностранные аэропорты, кроме некоторых стран Средней Азии, уточнил источник в Минтрансе.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС. В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.
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