Газета
Бизнес

Skillbox выкупит 10% сети школ рисования Grafika

Ведомости

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) намерена до конца 2022 г. купить 10% в сети школ рисования Grafika. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Skillbox. Компания не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что по ее итогам будет создано совместное предприятие.

В пресс-службе отметили, что Skillbox совместно с Grafika хотят масштабировать офлайн-бизнес в регионах. Так, до конца 2024 г. в городах России и странах СНГ откроются более 70 школ современных профессий и навыков Skillbox, а также 100 офлайн-школ Grafika.

«В первую очередь компании сосредоточатся на IT-профессиях, среди которых программирование и дизайн. До конца 2023 г. в продуктовую линейку добавятся digital-специальности (маркетинг и управление)», — пояснили в пресс-службе.

В Skillbox уточнили, что пространства будут работать по франшизе. Чтобы стать франчайзи, предпринимателю нужно заполнить анкету на сайте образовательной платформы, а также пройти обучение и четыре этапа отбора.

За офлайн-направление совместного предприятия Skillbox и Grafika будет отвечать сооснователь и генеральный директор сети школ рисования Андрей Ломтев. Куратором бизнес-направления по развитию офлайн-пространств станет сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков.

Сейчас в регионах работает шесть школ Skillbox — в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже и Красноярске. По состоянию на конец ноября оборот офлайн-пространств Skillbox составил более 55 млн руб. У сети Grafika есть 56 школ рисования в 54 городах России, а также в США, Казахстане и Белоруссии. В ноябре оборот компании превысил 50 млн руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных