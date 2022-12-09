Skillbox выкупит 10% сети школ рисования Grafika
Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) намерена до конца 2022 г. купить 10% в сети школ рисования Grafika. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Skillbox. Компания не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что по ее итогам будет создано совместное предприятие.
В пресс-службе отметили, что Skillbox совместно с Grafika хотят масштабировать офлайн-бизнес в регионах. Так, до конца 2024 г. в городах России и странах СНГ откроются более 70 школ современных профессий и навыков Skillbox, а также 100 офлайн-школ Grafika.
«В первую очередь компании сосредоточатся на IT-профессиях, среди которых программирование и дизайн. До конца 2023 г. в продуктовую линейку добавятся digital-специальности (маркетинг и управление)», — пояснили в пресс-службе.
В Skillbox уточнили, что пространства будут работать по франшизе. Чтобы стать франчайзи, предпринимателю нужно заполнить анкету на сайте образовательной платформы, а также пройти обучение и четыре этапа отбора.
За офлайн-направление совместного предприятия Skillbox и Grafika будет отвечать сооснователь и генеральный директор сети школ рисования Андрей Ломтев. Куратором бизнес-направления по развитию офлайн-пространств станет сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков.
Сейчас в регионах работает шесть школ Skillbox — в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже и Красноярске. По состоянию на конец ноября оборот офлайн-пространств Skillbox составил более 55 млн руб. У сети Grafika есть 56 школ рисования в 54 городах России, а также в США, Казахстане и Белоруссии. В ноябре оборот компании превысил 50 млн руб.
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