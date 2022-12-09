Skillbox выкупит 10% сети школ рисования Grafika

Сейчас в регионах работает шесть школ Skillbox — в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже и Красноярске. По состоянию на конец ноября оборот офлайн-пространств Skillbox составил более 55 млн руб. У сети Grafika есть 56 школ рисования в 54 городах России, а также в США, Казахстане и Белоруссии. В ноябре оборот компании превысил 50 млн руб.