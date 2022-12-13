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«Коммерсантъ»: в Китае запретили экспорт процессоров Loongson в Россию

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Правительство Китая запретило поставки процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch в Россию и другие страны из-за того, что технологию признали стратегически важной. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник издания, близкий к Минцифры, отметил, что российские производители электроники уже тестировали эти чипы, однако теперь приобрести партию этих процессоров не удастся. По его словам, хотя российские производители не находились в сильной зависимости от китайских решений, но они могли переключиться на чипы Loongson при «теоретической блокировке параллельного импорта».

Корпорация Loongson была создана в 2002 г., ее целью было в том числе создание альтернативных американским Intel и AMD процессоров. В прошлом году компания представила собственную архитектуру LoongArch, которая может работать с программами, написанными под Intel и AMD. После начала спецоперации последние свернули поставки в Россию. Сейчас продукция Intel есть в перечне товаров для параллельного импорта.

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Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что у него отсутствует официальная информация о запрете поставок процессоров Loongson. По его словам, даже если такой запрет появится, то у РАСПП «есть множество способов закупок подобных товаров через третьи страны и более мелкие компании». Он обратил внимание на то, что все крупные китайские компании, которые зависят от мирового рынка, стараются не афишировать поставки в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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