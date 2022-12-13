«Коммерсантъ»: в Китае запретили экспорт процессоров Loongson в Россию

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что у него отсутствует официальная информация о запрете поставок процессоров Loongson. По его словам, даже если такой запрет появится, то у РАСПП «есть множество способов закупок подобных товаров через третьи страны и более мелкие компании». Он обратил внимание на то, что все крупные китайские компании, которые зависят от мирового рынка, стараются не афишировать поставки в Россию.