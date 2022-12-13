«Коммерсантъ»: в Китае запретили экспорт процессоров Loongson в Россию
Правительство Китая запретило поставки процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch в Россию и другие страны из-за того, что технологию признали стратегически важной. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседник издания, близкий к Минцифры, отметил, что российские производители электроники уже тестировали эти чипы, однако теперь приобрести партию этих процессоров не удастся. По его словам, хотя российские производители не находились в сильной зависимости от китайских решений, но они могли переключиться на чипы Loongson при «теоретической блокировке параллельного импорта».
Корпорация Loongson была создана в 2002 г., ее целью было в том числе создание альтернативных американским Intel и AMD процессоров. В прошлом году компания представила собственную архитектуру LoongArch, которая может работать с программами, написанными под Intel и AMD. После начала спецоперации последние свернули поставки в Россию. Сейчас продукция Intel есть в перечне товаров для параллельного импорта.
Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что у него отсутствует официальная информация о запрете поставок процессоров Loongson. По его словам, даже если такой запрет появится, то у РАСПП «есть множество способов закупок подобных товаров через третьи страны и более мелкие компании». Он обратил внимание на то, что все крупные китайские компании, которые зависят от мирового рынка, стараются не афишировать поставки в Россию.