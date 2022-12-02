Чернышенко заявил о росте товарооборота с Китаем на 30% в январе - сентябре
Товарооборот России и Китая за первые девять месяцев этого года увеличился на 30% и достиг $129 млрд, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе 26-го заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие было проведено в режиме видеоконференции при участии заместителя премьера госсовета КНР Ху Чуньхуа.
«Китай – наш ключевой партнер в сфере торговли. Только за девять месяцев 2022 г. двусторонний товарооборот увеличился на 30% до $129 млрд. Несмотря на внешние вызовы, наши отношения развиваются по всем направлениям», – приводит его слова пресс-служба вице-премьера.
Сейчас перед комиссией стоит задача по обеспечению положительной динамики роста товарооборота и преодолению отметки в $175 млрд по итогам года, добавил Чернышенко. Система трансграничной логистики между Россией и КНР в этом году стала эффективнее благодаря завершению строительства автомобильного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ в июне и железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян в ноябре, добавил он. Чернышенко также пригласил коллег из Китая принять участие в международных спортивных соревнованиях «Игры Будущего».
По итогам 2021 г. товарооборот Россия и КНР составил $146,9 млрд, увеличившись более чем на 35%. В сентябре президент РФ Владимир Путин допускал, что показатель может превысить $200 млрд по итогам 2022 г.
Как ранее писали «Ведомости», главными внешнеторговыми партнерами Китая по итогам первых 10 месяцев стали ЕС ($711,3 млрд), США ($639,8) и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, $639,8 млрд). Среди всех крупнейших торговых партнеров КНР наиболее стремительными темпами растет товарооборот с Россией, при этом в наибольшей степени растет импорт из России – за первые десять месяцев он увеличился на 49,9% и составил $94,3 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 12,8% и составил $59,6 млрд.
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