Чернышенко заявил о росте товарооборота с Китаем на 30% в январе - сентябре

Сейчас перед комиссией стоит задача по обеспечению положительной динамики роста товарооборота и преодолению отметки в $175 млрд по итогам года, добавил Чернышенко. Система трансграничной логистики между Россией и КНР в этом году стала эффективнее благодаря завершению строительства автомобильного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ в июне и железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян в ноябре, добавил он. Чернышенко также пригласил коллег из Китая принять участие в международных спортивных соревнованиях «Игры Будущего».