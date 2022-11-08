Что повлияло на спад торговли Китая с миром и рост оборотов с Россией

Объем экспорта из Китая в октябре в долларовом выражении снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, импорт – на 0,7%, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Месяцем ранее ведомство фиксировало рост по обоим показателям. Экспорт в сентябре увеличился на 5,7%, импорт – на 0,3%. Динамика с начала года осталась положительной. По итогам первых 10 месяцев китайский экспорт вырос на 11,1%, импорт – на 3,5%, рост общего объема внешней торговли Поднебесной оценивается в 7,7%.