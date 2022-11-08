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Что повлияло на спад торговли Китая с миром и рост оборотов с Россией

Причинами стали слабый юань, риск глобальной рецессии и переориентация Москвы на восток
Антон Козлов
Рост внешней торговли между Россией и Китаем будет увеличиваться / Евгений Разумный / Ведомости

Объем экспорта из Китая в октябре в долларовом выражении снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, импорт – на 0,7%, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Месяцем ранее ведомство фиксировало рост по обоим показателям. Экспорт в сентябре увеличился на 5,7%, импорт – на 0,3%. Динамика с начала года осталась положительной. По итогам первых 10 месяцев китайский экспорт вырос на 11,1%, импорт – на 3,5%, рост общего объема внешней торговли Поднебесной оценивается в 7,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных