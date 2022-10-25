Почему китайская экономика показала резкий рост после замедления во II квартале

ВВП Китая по итогам III квартала 2022 г. увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из опубликованных в понедельник, 24 октября, данных государственного статистического бюро страны. За девять месяцев рост китайской экономики составил 3%.