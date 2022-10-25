Почему китайская экономика показала резкий рост после замедления во II квартале

Почему китайская экономика показала резкий рост после замедления во II кварталеОднако цели по росту ВВП в 2022 году Китай не достигнет, считают эксперты
ВВП Китая по итогам III квартала 2022 г. увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из опубликованных в понедельник, 24 октября, данных государственного статистического бюро страны. За девять месяцев рост китайской экономики составил 3%.
Промышленный сектор по итогам первых трех кварталов вырос на 3,9%. Самая высокая динамика отмечалась в горнодобывающей промышленности и производстве высокотехнологической продукции – рост на 8,5%, далее идут производство оборудования (на 6,3%) и производство и поставка электроэнергии (5,6%). Рост сельского хозяйства и сферы услуг составил 4,2 и 2,3% соответственно.
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