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Почему китайская экономика показала резкий рост после замедления во II квартале

Однако цели по росту ВВП в 2022 году Китай не достигнет, считают эксперты
Антон Козлов
Китайская экономика показала резкий рост после замедления во II квартале / АР

ВВП Китая по итогам III квартала 2022 г. увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из опубликованных в понедельник, 24 октября, данных государственного статистического бюро страны. За девять месяцев рост китайской экономики составил 3%.

Промышленный сектор по итогам первых трех кварталов вырос на 3,9%. Самая высокая динамика отмечалась в горнодобывающей промышленности и производстве высокотехнологической продукции – рост на 8,5%, далее идут производство оборудования (на 6,3%) и производство и поставка электроэнергии (5,6%). Рост сельского хозяйства и сферы услуг составил 4,2 и 2,3% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных