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Почему в Европе повышается занятость, несмотря на признаки рецессии

Это затухающий инерционный рост, считают эксперты
Антон Козлов
Несмотря на существенное замедление в 2022 г., темпы экономического роста ЕС остаются положительными / John MACDOUGALL / AFP

Занятость в Европе продолжает увеличиваться, несмотря на признаки приближающегося экономического кризиса. Количество трудоустроенных в ЕС граждан с I по II квартал 2022 г. выросло на 1,3% – со 195 млн до 197,6 млн человек, следует из данных Евростата.

Параллельно с этим 3,3 млн безработных – или каждый четвертый из этой категории – смогли найти рабочее место во II квартале 2022 г., отмечается в докладе статистического ведомства, опубликованном в начале октября. Общее количество нетрудоустроенных в ЕС снизилось не так существенно – на смену нашедшим работу на рынок труда вышли другие граждане. Тем не менее численность безработных с учетом увольнений и потери трудоспособности сократилась на 0,2 млн человек: с 13,3 млн в I квартале до 13,1 млн во II квартале 2022 г., следует из данных Евростата.

Рынок труда ЕС остается весьма устойчивым к кризисным явлениям и продолжает демонстрировать рекордный рост занятости и рекордно низкие показатели безработицы – 6% от всего трудоспособного населения по состоянию на август, сообщил «Ведомостям» представитель Еврокомиссии (ЕК). Во многом положительная динамика связана с еще не завершившимся постпандемийным восстановительным ростом европейской экономики, пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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