Почему в Европе повышается занятость, несмотря на признаки рецессии

Почему в Европе повышается занятость, несмотря на признаки рецессииЭто затухающий инерционный рост, считают эксперты
Занятость в Европе продолжает увеличиваться, несмотря на признаки приближающегося экономического кризиса. Количество трудоустроенных в ЕС граждан с I по II квартал 2022 г. выросло на 1,3% – со 195 млн до 197,6 млн человек, следует из данных Евростата.
Параллельно с этим 3,3 млн безработных – или каждый четвертый из этой категории – смогли найти рабочее место во II квартале 2022 г., отмечается в докладе статистического ведомства, опубликованном в начале октября. Общее количество нетрудоустроенных в ЕС снизилось не так существенно – на смену нашедшим работу на рынок труда вышли другие граждане. Тем не менее численность безработных с учетом увольнений и потери трудоспособности сократилась на 0,2 млн человек: с 13,3 млн в I квартале до 13,1 млн во II квартале 2022 г., следует из данных Евростата.
Рынок труда ЕС остается весьма устойчивым к кризисным явлениям и продолжает демонстрировать рекордный рост занятости и рекордно низкие показатели безработицы – 6% от всего трудоспособного населения по состоянию на август, сообщил «Ведомостям» представитель Еврокомиссии (ЕК). Во многом положительная динамика связана с еще не завершившимся постпандемийным восстановительным ростом европейской экономики, пояснил он.