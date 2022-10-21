Почему в Европе повышается занятость, несмотря на признаки рецессии

Параллельно с этим 3,3 млн безработных – или каждый четвертый из этой категории – смогли найти рабочее место во II квартале 2022 г., отмечается в докладе статистического ведомства, опубликованном в начале октября. Общее количество нетрудоустроенных в ЕС снизилось не так существенно – на смену нашедшим работу на рынок труда вышли другие граждане. Тем не менее численность безработных с учетом увольнений и потери трудоспособности сократилась на 0,2 млн человек: с 13,3 млн в I квартале до 13,1 млн во II квартале 2022 г., следует из данных Евростата.