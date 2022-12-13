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Экономика

Госдума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон, который упрощает подтверждение применения нулевой ставки НДС для экспортеров, следует из думской электронной базы.

Согласно документу, теперь для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры смогут предоставлять документы не только в бумажном виде, но и в электронном. 

В пояснительной записке сказано, что законопроект предполагает отказ от передачи бумажных документов, в том числе контракта. Теперь компании должны будут предоставлять в налоговую реестр в электронной форме, в котором будут отображены данные как декларации, так и контракта.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 г. Отмечается, что принятые меры призваны снизить административную нагрузку на бизнес. 

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 19 марта. В первом чтении документ одобрили 19 апреля. Поправками ко второму чтению было предусмотрено, что налоговый орган должен обратиться в ФТС в случае несоответствия сведений, указанных в поручении на отгрузку товаров, для применения нулевого НДС. Если же данные не подтверждает ФТС, то экспортеру отказывают в налоговой ставке 0%. Во втором чтении законопроект приняли 8 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных