Госдума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 19 марта. В первом чтении документ одобрили 19 апреля. Поправками ко второму чтению было предусмотрено, что налоговый орган должен обратиться в ФТС в случае несоответствия сведений, указанных в поручении на отгрузку товаров, для применения нулевого НДС. Если же данные не подтверждает ФТС, то экспортеру отказывают в налоговой ставке 0%. Во втором чтении законопроект приняли 8 декабря.